重大讓步是口誤？烏克蘭大使急澄清：沒有要放棄加入北約
俄羅斯與烏克蘭邊境衝突一觸即發，在美國總統拜登與俄國總統普廷通話未緩解緊張局勢後，國際專家多認為烏克蘭危機進入了關鍵一周，眼看情勢緊繃，烏克蘭駐英國大使今（14）日受訪時突作出重大讓步，稱烏克蘭可能放棄申請加入北大西洋公約組織（NATO），試圖冷卻俄國火氣，但又隨即改口表示不會重新考慮加入北約的決定。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-14 18:07:10
根據《路透社》今日報導，烏克蘭駐英大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）於英國廣播公司（BBC）受訪時表示，烏克蘭願意在加入大西洋軍事聯盟（NATO）上保持「彈性以對」的態度，尤其是當烏克蘭「受到威脅和脅迫，或被迫那麼做時」，消息曝光被認為是基輔對莫斯科當局的重大讓步。
不過這個說法卻被母國政府質疑，烏克蘭總統澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）對這樣的說法表示，加入北約和歐盟仍是國家的「絕對優先事項」，另外也要求普里斯泰科對外進一步說明何謂「彈性以對」。
接著，普里斯泰科才再次向BBC澄清，強調先前BBC的報導誤會了他的意思，並用英語強調烏克蘭在加入北約這件事上並不會重新考慮自己的立場，普萊斯泰科表示雖然現在烏克蘭還不是北約成員國，但為了避免戰爭，當局準備作出許多讓步，「這些讓步就是我們現在和俄國的談話內容，而讓步與北約完全無關，加入北約是寫在烏克蘭憲法上的國家目標。」
為此，他也指出在烏克蘭加入北約之前，必須努力其他可以在當前危機中生存的方案，例如與英國、美國簽訂雙邊協議，這也是礙於目前不屬於北約的事實，所必須尋求的選擇，訪談最後他再次被問及「烏克蘭是否會放棄加入北約」，普里斯泰科果斷回應「不會」。
烏克蘭早在2008年就敦促西方國家支持其加入北約的申請，然而就北約立場來看，成員國擔心此舉會激怒莫斯科當局，俄羅斯總統蒲亭更不斷表示，烏克蘭加入北約可能引發俄歐戰爭。儘管目前蒲亭堅稱派遣10萬大軍與重型武器至邊境地區的軍事調動只是演習，但依照目前美國的情報來看，俄羅斯最早會在16日進軍，另外中國北京冬奧將在本周結束，外界也認為冬奧閉幕式的20日是個重要的觀察點。