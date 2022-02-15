台版「金師傅」！婦人被車撞遍體骨折 跨院醫師接力救回
社會新聞每天上演，其中馬路上的事故更是經常登上版面，而當一場意外來臨，醫護人員第一時間搶救，屢屢從鬼門關把人救回，真的是超級英雄！日前有一位中年女性照護員，大白天走在道路被車輛撞擊，導致顏面骨折、顱內出血、鎖骨骨折、肱骨骨折、肋骨骨折等嚴重傷勢，送往台中澄清醫院急救，展開一場跨院區搶救，所幸患者被救回，也見證了跨院區接力醫療，每一棒都是搶救生命的關鍵！
生活消費中心/綜合報導
2022-02-15 07:00:00
這名當事人是名女性照護員，某一天早上走在馬路時，一聲碰撞！也不知道發生什麼事，一闔眼再睜開，已經躺在平等澄清醫院急診室，急診團隊先初步評估、插管、大量點滴輸液及檢查檢驗後發現，該患者有嚴重的頭部外傷、多處顏面骨折併腦水腫及疑似顱內出血，雙側鎖骨骨折，左側肱骨骨折，右側第1-7根肋骨骨折，左側第1-8根肋骨骨折合併雙側氣血胸及連枷胸。
急診醫師先放置兩側胸管，馬上聯絡了神經外科主任廖本立緊急動手術，留置顱壓監測器，然後入外科加護病房穩定後續狀況。兩天後，病患在穩定情況下，雙側鎖骨、左側肱骨也順利由骨科呂學哲醫師完成固定復位手術。澄清醫院中港院區外科部主任賴重佑表示，後續患者開始發高燒，但不像敗血症或呼吸器相關肺炎引起的發燒，最有可能的是雙側連枷胸引起的多處肺塌陷導致。於是將患者由平等院區緊急轉送到中港院區，安排了肋骨復位固定手術及雙側氣血胸處理。經過10小時的手術過程，第五天順利拔除氣管內管，第七天轉到普通病房，而後接受復健訓練。
賴重佑強調，對車禍被撞成這麼嚴重的傷勢，所有參與搶救的醫師，都有一個堅強的信念：「把命救回來！」經急診醫師緊急處理、外科醫師專業手術、加護病房日夜照護，復健治療師陪伴復健，病房護理師細心照護，完成跨院區協力合作的醫療接力，真的把該病患的命救回來，所有的醫護人員同感振奮。