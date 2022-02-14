林俊傑舉5公斤傘報喜　情人節宣布「有更好的明天」

JJ林俊傑全新單曲《一定會》MV選在西洋情人節的今（14）日上線。JJ以溫暖的旋律與歌詞，向世界正在徬徨的人們打下強心劑，鼓舞著每個人「無論前方有再多困難，一定會順利走過，只要我們願意相信」，令人驚喜的是，MV邀請演員巫建和，以及近期獲得關注的「最強新演員」方郁婷分別擔任男女主角， 實力派演員苗可麗更在其中出演重要角色。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-14 20:00:43
《一定會》MV描述深刻且療癒人心的故事，原本互不相識的兩個靈魂，因為彼此影響起了奇妙的化學變化，而JJ則以第三者角度現身MV之中，撐著傘象徵大雨過後一定會能迎向更美好的未來。JJ表示：「這兩年每個人都過得不容易，大家正經歷著一場世界級的暴風雨，原本看似理所當然的日常也變得不再平常；希望這首歌能給大家一些嚮往，期待在暴風雨後有更好的明天。」
這次MV卡司陣容華麗，巫建和、方郁婷擔任男女主角，資深演員苗可麗更在其中出演重要一角，三人同台飆演讓MV充滿亮點。故事中，方郁婷及巫建和有著看似不同的個性卻有著相似的靈魂，彼此從陌生到熟悉，兩人也一起找到生活中的光亮與希望，彼此的互動更有著難以言喻的火花，令人感動。而JJ在MV中則擔任旁觀者，儘管獨自撐著一把5公斤傘站在看似孤獨空間，傘內其實是一片雨過天晴。