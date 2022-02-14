拚臺鐵公司化！王國材諾不裁員、爭取債務清零

我是廣告 請繼續往下閱讀
王國材指出，臺鐵局營運定位兼具政府機關及事業機構兩種身分，經營受行政法規限制缺乏彈性，營運自主空間有限等等，這些都必須透過公司化過程來共同檢討突破。
座談會中，員工普遍擔心公司化後會失業、或待遇變差，以及福利待遇穩定性等問題，王國材則回應，臺鐵有135年歷史，社會對於臺鐵局組織改革有高度期待，期許透過改革可以讓臺鐵下一個百年更好。
有員工反映，臺鐵是一個大家庭，考進臺鐵期待的是有個安身立命的所在，若政府要讓臺鐵可長可久、永續發展，必須先處理臺鐵的負債問題，才能提高臺鐵的競爭力，減低同仁的疑慮，王國材也承諾會努力爭取債務清零。
王國材指出，交通部不是為了讓臺鐵公司化而公司化，而是已仔細研議過相關的細節，一定會跟臺鐵站在一起，同仁也可參考桃機公司、港務公司、郵政公司的經驗，臺鐵公司成立後不裁員，臺鐵同仁可選擇原公務人員資格、或成為公司從業人員；公司賺錢，員工可領到經營績效獎金4.4個月，薪資、升遷都比公務員更優、更有彈性。
明天王國材將到高雄辦理員工座談，周五安排到東部、下周二到屏東，期盼能藉由改變的同時，一起提升同仁工作環境、待遇福利，讓百年老店有新風貌，老幹長出新枝，臺鐵公司化之後能夠賺錢、同仁有更多的自主彈性，讓社會大眾重拾對臺鐵的信心，達成旅客、臺鐵和員工三贏局面。