地方制定更高標準阻福食？政院：權歸中央

行政院日前預告將開放日本福島食品，國民黨立法院黨團今（14）日指出，可依大法官釋字第738號解釋，地方政府可以訂定更高的食安標準。行政院發言人羅秉成今晚表示，事涉國際貿易與外交等中央政策，《憲法》第107條明文規定權歸中央立法並執行的專屬事項，並非地方自治事項。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-14 22:26:54
羅秉成說，地方政府無權訂定自治條例排除適用，如有《地方自治條例》違反此《憲法》規定的權限劃分原則，即生牴觸《憲法》與中央法規的情形，依《地方制度法》第30條第1項規定，應予函告無效或不予核定。
羅秉成表示，《地方制度法》第4項也規定，在直轄市即由行政院予以處理，在直轄市外的其他地方政府將由衛福部處理，此權責皆係法規明文清楚規範。
羅秉成指出，食品具有全國流通性，食品安全衛生標準涉及依據科學證據原則所作的風險評估及風險管理，具有全國一致性，即使依均權原則判斷，亦應屬於中央事項。
羅秉成說，司法院釋字第738號解釋是針對電子遊戲場與學校、醫院等設施應保持距離所為的考量，電子遊戲場固定座落在各地方轄區，而核照權限又歸地方政府，故有「因地制宜」的地方立法空間。
羅秉成表示，釋字第738號解釋與食品具全國流通性及食品安全衛生標準具全國一致性的性質不同，二者不能相提並論，也無從比附援引釋字第738號解釋，應加以釐清，以免誤解。