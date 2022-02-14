越晚越冷　新北提醒民眾防寒3件事及4不要

大陸冷氣團南下，天氣明顯轉冷，且越晚越冷，尤其今（14）日入夜後到明（15）日的清晨最冷；新北市政府提醒民眾要注意防寒3件事－「保持警覺、保暖衣物、保健活動」，及4不要，「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-14 23:58:06
身兼新北市災害防救辦公室主任的副市長謝政達說，請民眾多留意身邊年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者，及缺乏運動者等5大高風險族群，務必保持警覺，適時保護頭、頸、手和腳部溫暖，起床時，動作放慢，並添加保暖衣物；如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，
謝政達同時指示衛生局，加強急救責任醫院急診病患的照護，並提早進行長照個案健康之家訪關懷、社會局督導相關的社福機構，加強照護年長者健康狀況；此外，時值此疫情的期間，應盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康。
消防局長黃德清強調，市府已啟動防寒關懷機制，適時訪視問安獨居長者及街友等弱勢族群的照顧，並進行防範一氧化碳中毒宣導，里長廣播提醒市民使用瓦斯熱水器等爐具應注意通風及正確安裝，各社區做好自主防災；如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。