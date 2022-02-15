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俄國回應烏克蘭入北約　德國斡旋「淡化」議題敏感性

▲德國總理蕭茲（左）14日與烏克蘭總統澤倫斯基（右）在基輔會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國總理蕭茲（左）14日與烏克蘭總統澤倫斯基（右）在基輔會面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-15 06:55:24

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko），近日一度指出，為了避免與俄羅斯開戰，烏克蘭可能放棄加入北約（NATO），引發外界高度關注，認為是基輔對莫斯科讓步的象徵。雖然普里斯泰科事後又改口說烏克蘭並無放棄的打算，但俄國克里姆林宮發言人對此表示，烏克若是不入北約，將更有助於安全談判的進行，也才是更有意義的回應了俄方的擔憂。

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根據俄羅斯《塔斯通訊社》（TASS）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在評論有關普里斯泰科的言論時提到，烏克蘭以某種方式確認不加入北約，將是大大有助於對俄羅斯的擔憂，做出更有意義回應的一步。

佩斯科夫還說，基輔可能會放棄加入北約，如果這有助於防止戰爭的發生。

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫回應有關烏克蘭是否會放棄加入北約一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲克里姆林宮發言人佩斯科夫回應有關烏克蘭是否會放棄加入北約一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
然而，普里斯泰科在發言引起熱議後再次向英媒澄清，強調烏克蘭在加入北約這件事上「不會重新考慮自己的立場」，因為加入北約是明確寫在烏克蘭憲法上的國家目標。

此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）14日已飛往烏克蘭繼續調解。有德媒事前引述消息透露，德國將向俄國提出烏克蘭10年不加入北約的妥協案，希望能緩解危機，但這只是政府的內部構想，不確定是否將正式提出。

蕭茲14日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，舉行近2個小時的閉門會談。雙方均表示希望通過外交手段緩和局勢緊張，蕭茲承諾將保持對烏的經濟支持，並提供1.5億歐元的額外貸款援助，如若俄羅斯入侵烏克蘭，也將遭受德國在政治、經濟和地緣戰略層面的嚴厲制裁。

澤倫斯基則在會談中重申，烏克蘭希望加入北約的決定不變，相信這將是烏克蘭的「安全保證」。不過，相較於澤倫斯基，蕭茲在烏克蘭入北約這事的表較為保守，聲稱烏克蘭入北約的問題並不在此次會談的議程上。

知名新聞評論網《政客》（Politico）分析，蕭茲此舉意在緩和與俄羅斯的緊張關係，即淡化烏克蘭入北約一事，降低俄國對此事的針對性。

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