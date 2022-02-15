俄國回應烏克蘭入北約　德國斡旋「淡化」議題敏感性

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佩斯科夫還說，基輔可能會放棄加入北約，如果這有助於防止戰爭的發生。
然而，普里斯泰科在發言引起熱議後再次向英媒澄清，強調烏克蘭在加入北約這件事上「不會重新考慮自己的立場」，因為加入北約是明確寫在烏克蘭憲法上的國家目標。
此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）14日已飛往烏克蘭繼續調解。有德媒事前引述消息透露，德國將向俄國提出烏克蘭10年不加入北約的妥協案，希望能緩解危機，但這只是政府的內部構想，不確定是否將正式提出。
蕭茲14日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，舉行近2個小時的閉門會談。雙方均表示希望通過外交手段緩和局勢緊張，蕭茲承諾將保持對烏的經濟支持，並提供1.5億歐元的額外貸款援助，如若俄羅斯入侵烏克蘭，也將遭受德國在政治、經濟和地緣戰略層面的嚴厲制裁。
澤倫斯基則在會談中重申，烏克蘭希望加入北約的決定不變，相信這將是烏克蘭的「安全保證」。不過，相較於澤倫斯基，蕭茲在烏克蘭入北約這事的表較為保守，聲稱烏克蘭入北約的問題並不在此次會談的議程上。
知名新聞評論網《政客》（Politico）分析，蕭茲此舉意在緩和與俄羅斯的緊張關係，即淡化烏克蘭入北約一事，降低俄國對此事的針對性。