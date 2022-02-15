COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

48歲科技業老闆中風就醫 意外發現動脈瘤救一命

▲以「血流導向裝置」置放手術處理動脈瘤前後的血管醫學影像。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲以「血流導向裝置」置放手術處理動脈瘤前後的血管醫學影像。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-02-15 09:29:22

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，一名48歲的科技業劉姓病患，本身有高血壓高血脂的問題，因突發右半身與臉部感覺異常到該院急診，住院期間經磁共振造影檢查顯示右側小腦急性中風，也意外揪出左側內頸動脈遠端一個約3.7公釐大小的動脈瘤。康復出院後，患者因擔心動脈瘤恐有破裂的後遺症，經門診諮詢過神經外科巫智穎醫師與醫學影像科李喬華醫師後，決定接受「血流導向裝置」置放手術處理動脈瘤，手術時間約半小時，術後經過一天觀察，隔天順利出院，目前持續在門診追蹤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李喬華醫師表示，動脈瘤栓塞手術屬於微創手術，目前常見的有兩種方式，一種是傳統的使用線圈填塞動脈瘤，另一種是比較新式的「血流導向裝置」置放，兩者皆能達到治癒動脈瘤的效果。一般若是破裂動脈瘤則建議使用線圈填塞的方式治療達到立即止血的效果，「血流導向裝置」適合未破裂的動脈瘤，置放不需要觸碰動脈瘤本身，風險相對低，手術時間相對短，「血流導向裝置」動脈瘤癒合的程度經統計，三個月後約七成，一年後提升到八成五，五年後高達九成五且無動脈瘤復發的跡象。

巫智穎醫師表示，開顱動脈瘤夾閉手術是病人在全身麻醉情況下，不論動脈瘤是否破裂，經開顱露出腦表面之後，深入腦部深處，分離腦組織及重要神經及血管，將動脈瘤的型態暴露出來，再用鈦合金金屬夾將動脈瘤夾閉，成功夾閉之後，復發機率非常的低。如果是破裂之動脈瘤，還可經由開顱手術清除顱內血塊及置放腦室外引流管。但開顱動脈瘤夾閉手術缺點就是可能對腦組織造成傷害及開刀傷口外觀問題，患者除了開顱手術治療，現在也多了動脈瘤栓塞及血流導向裝置的治療選擇。

李喬華醫師表示，動脈瘤時常沒有症狀，像一顆隱藏的不定時炸彈存放在腦中，一旦破裂死亡率極高，也有高機率併發神經學的後遺症。動脈瘤容不容易破裂與動脈瘤的型態與位置有很大關係，比如說內頸動脈遠端，前交通動脈或中大腦動脈處等相對破裂機會高，不規則型態的動脈瘤也相對比較危險。

李喬華醫師建議，有動脈瘤家族史，有三高高血壓、高血脂、高血糖，粥狀動脈硬化的病人或是長期抽菸的人都是高危險群。一般的抽血檢查或Ｘ光無法早期發現動脈瘤，往往第一次知道的時候就已經破裂，建議可以透過健檢提供的高階影像檢查，比如說核磁共振（ＭＲＡ）或電腦斷層血管攝影（ＣＴＡ），達到早期發現，早期治療的目的。最後治療過的病患，也需要定期追縱，預防動脈瘤再度復發。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀