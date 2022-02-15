48歲科技業老闆中風就醫 意外發現動脈瘤救一命

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巫智穎醫師表示，開顱動脈瘤夾閉手術是病人在全身麻醉情況下，不論動脈瘤是否破裂，經開顱露出腦表面之後，深入腦部深處，分離腦組織及重要神經及血管，將動脈瘤的型態暴露出來，再用鈦合金金屬夾將動脈瘤夾閉，成功夾閉之後，復發機率非常的低。如果是破裂之動脈瘤，還可經由開顱手術清除顱內血塊及置放腦室外引流管。但開顱動脈瘤夾閉手術缺點就是可能對腦組織造成傷害及開刀傷口外觀問題，患者除了開顱手術治療，現在也多了動脈瘤栓塞及血流導向裝置的治療選擇。
李喬華醫師表示，動脈瘤時常沒有症狀，像一顆隱藏的不定時炸彈存放在腦中，一旦破裂死亡率極高，也有高機率併發神經學的後遺症。動脈瘤容不容易破裂與動脈瘤的型態與位置有很大關係，比如說內頸動脈遠端，前交通動脈或中大腦動脈處等相對破裂機會高，不規則型態的動脈瘤也相對比較危險。
李喬華醫師建議，有動脈瘤家族史，有三高高血壓、高血脂、高血糖，粥狀動脈硬化的病人或是長期抽菸的人都是高危險群。一般的抽血檢查或Ｘ光無法早期發現動脈瘤，往往第一次知道的時候就已經破裂，建議可以透過健檢提供的高階影像檢查，比如說核磁共振（ＭＲＡ）或電腦斷層血管攝影（ＣＴＡ），達到早期發現，早期治療的目的。最後治療過的病患，也需要定期追縱，預防動脈瘤再度復發。