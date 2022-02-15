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台股早盤漲近70點收復萬八　高端飆漲停帶動生技族群

▲台北股市今（15）日早盤一度漲近70點，來到18066點，收復萬八。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（15）日早盤一度漲近70點，來到18066點，收復萬八。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-02-15 09:38:24｜2022-02-15 09:44:47

市場擔憂俄烏危機升溫，再加上美國聯準會鷹派官員訊息，使美股昨（14）日跌多漲少。而台北股市今（15）日早盤一度漲近70點，來到18066點，收復萬八。權值股台積電今日偏弱，早盤跌4元，來到633元。聯電則呈現反彈，漲逾1%。而高端疫苗三期臨床期中解盲通過基準，獲巴拉圭EUA，今飆漲停，同時帶動其他生技族群。另外，電動車零組件、貨櫃與航空股也表現亮眼。

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美股道瓊指數14日下跌171.89點，或0.49%，收34566.17點；那斯達克指數下跌0.23點，收13790.92點；標普500指數下跌16.97點，或0.38%，收4401.67點；費城半導體指數上漲5.0點，或0.15%，收3370.2點。

台北股市今日開盤跌19.23點，加權股價指數以17978.44點開出，隨後一度漲近70點，來到18066點，收復萬八。權值股台積電今日偏弱，早盤跌4元，來到633元。世界先進也漲逾1%，聯發科漲近1%。電動車概念股表現不俗，同致飆漲停，宏致、新唐、倉佑與朋程漲2到5%。

聯電昨日公告，轉投資大陸蘇州和艦8吋廠因一名員工疑似染疫，為進行全員檢測，生產逐步暫停，將待當地主管機關核准後全面復工，此事件不影響聯電本季財測與營運，昨日股價弱勢，但今日反彈，早盤漲1%，來到53.8元左右。

高端三期臨床期中解盲通過基準獲巴拉圭EUA，今股價飆漲停來到265元。且帶動其他生技族群，基亞漲9%、聯亞藥漲3%。另外，邊境放寬有譜，今航運股也亮眼，包括長榮、陽明與萬海漲1%左右。華航漲2.6%、長榮航漲5%以上。而觀光股六角、美食、王品、華園與夏都漲1到4%之間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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