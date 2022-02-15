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天燈這樣拍絕美！攝影達人教3招夜拍神技　免旗艦機也行

▲平溪天燈節今（15）晚在十分施放天燈，手機攝影達人趙培均提供3個用iPhone拍攝天燈的實用技巧。（圖／Paddy Chao提供）
▲平溪天燈節今（15）晚在十分施放天燈，手機攝影達人趙培均提供3個用iPhone拍攝天燈的實用技巧。（圖／Paddy Chao提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-15 11:41:12｜2022-02-15 11:51:56

平溪天燈節向來吸引很多人前往，今(15)天晚上將在十分施放天燈，蘋果官方邀請手機攝影作品曾獲國家地理攝影大賽、法國Px3、美國MPA及IPPAWARDS等多項國際獎項的攝影師Paddy趙培均，提供三個用 iPhone 拍攝天燈的實用小技巧。透過關閉夜間模式、開啟ProRAW、對焦鎖定，用手機就能拍出絕美夜拍照。

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▲平溪天燈節每年都吸引許多遊客朝聖。（圖／取自2020平溪天燈節官網）
▲平溪天燈節每年都吸引許多遊客朝聖。（圖／取自2020平溪天燈節官網）
第1招：關閉「夜間」模式

iPhone 11 以後的機型當相機偵測到低光源的環境時，會自動啟用「夜間」模式，Paddy建議拍攝前可以先手動關閉夜間模式，避免長時間曝光和運算導致拍攝失敗。如果不想每次拍攝都手動關閉，iOS 15讓使用者可以保留設定，只要進到相機的設定中，將保留設定裡的夜間模式打開，「模式就會保持關閉。如需使用夜間模式，使用者還是可以在相機App手動調整。

第2招：開啟 ProRAW 

Paddy建議iPhone 12 Pro系列／iPhone 13 Pro系列的使用者，可以善用ProRAW拍攝格式，藉以增強相片的拍攝與後製的寬容度，這對於微光攝影來說，能夠提升一定的成像品質。Apple ProRAW結合標準RAW 格式資訊和iPhone影像處理，藉此在調整曝光、顏色和白平衡（iOS 14.3 或以上版本）時，提供額外的自訂控制項目。若要在支援的機型上設定Apple ProRAW，前往「設定」 >「相機」>「格式」，然後開啟 Apple ProRAW。【注意】Apple ProRAW 可保留更多影像相關的資訊，因此拍出的檔案較大。

第3招：對焦鎖定

由於天燈上昇的速度非常快，因此建議拍攝前先針對一個假設目標進行測光與對焦，並且透過手指長按螢幕兩秒鎖定，可以幫助你在快速變動的場景下，不會因為相機反覆對焦而錯失精彩的畫面。

▲攝影師趙培均提供 iPhone 拍攝天燈技巧。（圖／Paddy Chao提供）
▲透過拍攝上的小技巧，iPhone也能拍出天燈網美照。（圖／Paddy Chao提供）
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