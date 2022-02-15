天燈這樣拍絕美！攝影達人教3招夜拍神技　免旗艦機也行

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iPhone 11 以後的機型當相機偵測到低光源的環境時，會自動啟用「夜間」模式，Paddy建議拍攝前可以先手動關閉夜間模式，避免長時間曝光和運算導致拍攝失敗。如果不想每次拍攝都手動關閉，iOS 15讓使用者可以保留設定，只要進到相機的設定中，將保留設定裡的夜間模式打開，「模式就會保持關閉。如需使用夜間模式，使用者還是可以在相機App手動調整。
第2招：開啟 ProRAW
Paddy建議iPhone 12 Pro系列／iPhone 13 Pro系列的使用者，可以善用ProRAW拍攝格式，藉以增強相片的拍攝與後製的寬容度，這對於微光攝影來說，能夠提升一定的成像品質。Apple ProRAW結合標準RAW 格式資訊和iPhone影像處理，藉此在調整曝光、顏色和白平衡（iOS 14.3 或以上版本）時，提供額外的自訂控制項目。若要在支援的機型上設定Apple ProRAW，前往「設定」 >「相機」>「格式」，然後開啟 Apple ProRAW。【注意】Apple ProRAW 可保留更多影像相關的資訊，因此拍出的檔案較大。
第3招：對焦鎖定
由於天燈上昇的速度非常快，因此建議拍攝前先針對一個假設目標進行測光與對焦，並且透過手指長按螢幕兩秒鎖定，可以幫助你在快速變動的場景下，不會因為相機反覆對焦而錯失精彩的畫面。