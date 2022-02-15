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元宵節約會必學！用手機拍韓劇散景美照：「這件事」必做

▲旅遊攝影達人Daphne，提供手機夜間人像拍攝技巧。（圖／Daphne提供）
▲旅遊攝影達人Daphne，提供手機夜間人像拍攝技巧。（圖／Daphne提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-15 11:49:16

看天燈、賞花燈是情侶必定會有的打卡約會行程，但要怎麼用手機拍出有氛圍的夜景人像照，「Daphne旅遊美食部落客」同時也是攝影達人的Daphne有3件事提醒，男友們一定要學起來啊！

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第一點：擦拭布

Daphne提醒一定要隨身帶擦拭布擦拭鏡頭，避免環境光源照射之下或是指紋、髒污影響畫質，看似很基本卻是非常重要拍出美照的關鍵。

▲隨身帶擦拭布擦拭手機鏡頭，避免環境光源照射影響照片品質。(圖／記者周淑萍攝)
▲隨身帶擦拭布擦拭手機鏡頭，避免環境光源照射影響照片品質。(圖／記者周淑萍攝)
第二點：夜間人像，拍出韓劇夢幻散景美照

  • a. 啟用「人像模式」，在手機的演算法之下，可以讓人臉明亮、立體、膚色柔化。
  • b. 將對焦點放在人臉或手動調整曝光值。
  • c. 尋找背後有燈飾、光點的背景，用人像模式產生背景模糊的景深感。
  • d. 當現場人過多，可採用局部人物入鏡，使用2倍或5倍變焦＋人像模式，降低干擾源，增加人與景的壓縮感。
▲在夜間光源混亂時，Daphne建議透過手機的人像模式拍出矇矓的散景，更有氛圍。（圖／Daphne提供）
▲在夜間光源混亂時，Daphne建議透過手機的「人像模式」拍出矇矓的散景，更有氛圍。（圖／Daphne提供）
第三點：廣角＋低角度，拍氣勢磅礡的天燈升空氛圍

  • a. 將天燈與周邊環境一同入鏡，例如搭配平溪、十分、菁桐車站的鐵道、建築、火車，更有浪漫氛圍與代表性。
  • b. 以夜間模式＋廣角＋蹲低仰角拍攝天燈上升景象，增加照片氣勢。
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