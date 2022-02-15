元宵節約會必學！用手機拍韓劇散景美照：「這件事」必做
看天燈、賞花燈是情侶必定會有的打卡約會行程，但要怎麼用手機拍出有氛圍的夜景人像照，「Daphne旅遊美食部落客」同時也是攝影達人的Daphne有3件事提醒，男友們一定要學起來啊！
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-15 11:49:16
第一點：擦拭布
Daphne提醒一定要隨身帶擦拭布擦拭鏡頭，避免環境光源照射之下或是指紋、髒污影響畫質，看似很基本卻是非常重要拍出美照的關鍵。
第二點：夜間人像，拍出韓劇夢幻散景美照
第三點：廣角＋低角度，拍氣勢磅礡的天燈升空氛圍
- a. 啟用「人像模式」，在手機的演算法之下，可以讓人臉明亮、立體、膚色柔化。
- b. 將對焦點放在人臉或手動調整曝光值。
- c. 尋找背後有燈飾、光點的背景，用人像模式產生背景模糊的景深感。
- d. 當現場人過多，可採用局部人物入鏡，使用2倍或5倍變焦＋人像模式，降低干擾源，增加人與景的壓縮感。
- a. 將天燈與周邊環境一同入鏡，例如搭配平溪、十分、菁桐車站的鐵道、建築、火車，更有浪漫氛圍與代表性。
- b. 以夜間模式＋廣角＋蹲低仰角拍攝天燈上升景象，增加照片氣勢。