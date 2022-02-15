元宵節不只吃湯圓？還可招桃花、求姻緣 鑽燈求子法公開
今（15）天是元宵節，除了吃元宵湯圓、補財庫，元宵節是農曆當中第一個月圓，以前嫁娶多是父母之命、媒妁之言，婚前男女少有見面機會，因此常會利用元宵節互相會面，女子跟著母親去寺廟燒香，男方則由父母或媒人安排前往寺廟禮佛，男女雙方在燈下互相偷看對方，是古代一種相親方式。而現代男女藉著看燈會藉口，邀約對方出來約會，或是許多情侶相約逛燈會，都是「月圓人團圓」的好兆頭，很適合招桃花或求姻緣。命理專家楊登嵙也分享招桃花、求姻緣，以及民眾如何鑽燈求子。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-15 11:19:18｜2022-02-15 11:22:23
■想招桃花、求姻緣？
1.在元宵節當天晚上7點到11點間，將供桌設在頂樓或大門口外，準備1束花朵、3支香、1對蠟燭、3樣水果，粉晶球或粉晶手鍊，將備好的供品對著月亮膜拜並誠心許願，早日找到另一半，祈求時將心儀對象的條件向月亮詳細描述，容易出現心所嚮往的對象。
2.拿簡易的指南針站在臥室「中央」，找出自己的桃花位。生肖屬豬、兔、羊：桃花位在正北方。屬虎、馬、狗：桃花位在正東方。屬蛇、雞、牛：桃花位在正南方。屬猴、鼠、龍：桃花位在正西方。
3.將供桌上許願過的粉晶球或粉晶手鍊，放置或吊掛在房間內屬於自己的「桃花位」。
■如何鑽燈求子？
相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，可祈求子嗣。另外，已婚的婦女欲求子，想在今年生男孩，先到廟裡祈求神佛保佑生男孩後，接著會在燈籠下走來走去繞一下，所謂「鑽燈腳，生男孩（卵巴）」，因「燈」與「丁」發音相同之故。
此外，也可以夫妻兩人帶著燈籠，到鄰近廟裡向神祈求子嗣，將燈籠留在廟裡，代表「獻燈求丁」。祈求的廟寺若主神是供奉三官大帝、觀世音菩薩、註生娘娘更佳。