帶風向？民進黨：國民黨企圖用釋字738影響憲法法庭
國民黨以釋字738號要地方政府制定更嚴格標準阻擋日本福島食品。民進黨立法院黨團副書記長林楚茵今（15）日表示，先前美豬進口時，有幾個地方議會申請釋憲，嚴重懷疑因憲法法庭將於2月22日召開言詞辯論，國民黨企圖帶風向。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-15 11:35:41
林楚茵在黨團記者會表示，日本福島食品進口的標準不是因地制宜，必須要有中央來做統一規定。福食食品進口攸關不只是食品相關檢驗標準，還有外國事務、經貿談判，這都屬於中央職權。
林楚茵表示，《憲法》第107條有明文規定，外交相關經貿事務都屬於中央權限，不是屬於地方權限，國民黨要用釋字738號來模糊焦點，至要企圖帶風向是不可取，釋字738號是討論電子遊藝場，與食品進口在本質上就不相同。
林楚茵說，嚴重懷疑之前美豬進口，有幾個地方議會申請釋憲，憲法法庭將在2月22日有言詞辯論，國民黨刻意要用這樣會台帶風向。她希望可以更正確資訊傳達，台灣沒有要進口核食，希望在野黨不要想扯國家前進的後腿。
黨團幹事長鄭運鵬則表示，中央制度跟地方自治，有些是合作有些是授權，釋字738號不管權限與類別都很不一樣。國民黨企圖用電子遊藝場的釋憲，擴大地方自治權限，造成即將要開始的憲法法庭言詞辯論的壓力。