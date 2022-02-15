俄羅斯將攻打烏克蘭？外交部再度呼籲國人速離開

俄羅斯派出12萬大軍在烏克蘭邊境集結，三方面包圍烏克蘭導致緊張情勢升溫，美國情報單位更指出俄軍最快16日攻打烏克蘭。外交部今（15）日再度呼籲國人儘速離開烏克蘭。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-15 14:07:59｜2022-02-15 14:09:41
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆烏克蘭問題重申並呼籲各方尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，促請相關各國透過和平理性的方式解決歧見及爭端，以維護區域及全球的和平穩定。未來外交部將持續密切注意相關發展，如果情勢變化並產生人道需求，將配合國際社會與友好國家合作提供烏克蘭適當的協助。
歐江安指出，我國駐俄羅斯代表處已各別致電聯繫及關心旅居烏克蘭的國人，瞭解均平安無恙；駐處並提供最新俄烏情勢及離烏航班相關資訊，敦促旅居在烏克蘭的國人考量自身安全，應及早規劃離開烏克蘭的方式及路線。目前駐處聯繫的國人，除原先25名僑民及留學生外，尚有7人在烏克蘭旅遊以及在當地短暫停留者，加總共計32人。
外交部再度呼籲國人避免前往烏克蘭，同時請旅居在烏克蘭的僑民、留學生及國人利用國際商務航班儘速離開烏克蘭，並提高警覺。國人如果需要協助，請撥打緊急聯絡電話：+7-969-008-6111，與我國駐俄羅斯代表處聯繫，或撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯繫。