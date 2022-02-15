萬八又失守！台股盤中一度漲逾80點 尾盤回落翻黑跌45點
美股跌多漲少，使台北股市今（15）日表現也積弱不振、開高走低，盤中最高漲80多點，來到18085點，但尾盤回落，最低來到17942點，終場跌45點，收在17951點，跌幅0.25%，成交金額新台幣2318億元。權值股台積電盤中由紅翻黑，終場跌4元，收在633元。
記者許家禎/台北報導
2022-02-15 13:57:48｜2022-02-15 13:59:11
市場擔憂俄烏危機升溫，再加上美國聯準會鷹派官員訊息，使美股昨（14）日跌多漲少，台北股市今日開盤跌19.23點，加權股價指數以17978.44點開出，不久收復萬八關卡，上午甚至一度漲80多點，來到18085點，但午盤過後指數回落，終場跌45點，收在17951點，跌幅0.25%，成交金額新台幣2318億元。
權值股台積電盤中由紅翻黑，終場跌4元，收在633元。聯電今日相對抗跌，終場漲0.5元，收在53.5元，漲幅0.9%。世界先進漲2.4%，其他大型電子股如欣興、南電、研華也相對抗跌，至於華航、長榮航量大價漲，分別漲2.8%與7.3%，收在27.45元與31.25元。至於高端三期臨床期中解盲通過基準，獲巴拉圭EUA，今飆漲停也帶動生技類股，基亞、聯亞藥分別漲5%與3%。