台北市長夢幻人選？林佳龍：首都需要具國際視野的帶領人

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於台北市議員王世堅點名林佳龍為台北市長夢幻人選、另一熱門人選衛福部長陳時中也祝他步步高升，林佳龍受訪時表示：「現在對人選的討論，比較流於個人輸贏、黨派政治地盤消長，但台北作為台灣首都，城市治理應回歸人民為本、找出特色，讓住在城市的主人富裕健康與幸福。」
林佳龍說，台灣已經讓全世界看見，但民進黨24年沒有帶領台北，未來應推舉出具備經歷格局、城市願景與宏觀規劃的適合人選，「我會一起參與這個過程，大家一起來尋找最能帶領台北、讓首都有國際城市願景，且具備足夠精力和視野的首長。」
被問到自己對於首都的規劃時，林佳龍侃侃而談，強調城市發展是自己學術上的專業，台北應打破縣市本位主義，以「大台北首都圈」的思維，將新北、桃園、基隆甚至宜蘭納入跨城鄉區域治理範圍。
林佳龍強調他在交通部長任內，曾協助解決北北基捷運、高鐵延伸至宜蘭、桃園航空城等問題。大台北首都圈陸海空有兩座機場、兩個港口、綿密公路網，未來的首都市長要有國土規劃的視野，提出具體願景、促成共同發展。
至於下一屆台中市長人選，林佳龍強調自已18年來到台中時，就不曾為個人輸贏考量，「很感謝台中讓我實現理想，失敗與成功都是成長的養份，如果有適合的人才可以傳承，我願意幫忙輔選，不要陷入黨派之爭。」
林佳龍說：「中二區補選讓大家看見市長和派系、財團、建商乃至於黑金勢力的權錢交易這麼嚴重，希望台中市能再次政黨輪替，由民進黨優秀人選帶動中彰苗均衡發展。在六都裡，台中和台北是人口下降的城市，為什麼人民用腳投票離開這位城市？值得大家深思和努力。」