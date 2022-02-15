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台北市長夢幻人選？林佳龍：首都需要具國際視野的帶領人

▲對於陳時中部長和王世堅的鼓勵和肯定，林佳龍表示感謝。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.15）
▲對於陳時中部長和王世堅的鼓勵和肯定，林佳龍表示感謝。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.15）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-15 14:18:01｜2022-02-15 14:57:08

昨天被王世堅點名為台北市長「夢幻人選」後，前交通部長林佳龍不再避談選舉。他強調民進黨已24年沒帶領首都，未來的台北市長須具備國際城市願景、規劃大首都圈的宏觀能力與視野，並語帶玄機說，他會和大家一起參與尋找人選的過程。至於下屆台中市長，自己奮鬥了18年，已為下一棒累積相當的基礎。

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林佳龍今（15日）率領正國會的「台灣正青」議員候選人團隊，捐贈200箱鳳梨釋迦給台中市社福團體。林佳龍笑稱外界稱他是民進黨的青壯輩，「其實已經是中古的，期待年輕人趕快跑上來接棒，讓台灣一棒接一棒走向世界」。

▲林佳龍極力牽成「台灣正青」議員候選人，期待年輕人順利接棒。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.15）
▲林佳龍極力牽成「台灣正青」議員候選人，期待年輕人順利接棒。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.15）
對於台北市議員王世堅點名林佳龍為台北市長夢幻人選、另一熱門人選衛福部長陳時中也祝他步步高升，林佳龍受訪時表示：「現在對人選的討論，比較流於個人輸贏、黨派政治地盤消長，但台北作為台灣首都，城市治理應回歸人民為本、找出特色，讓住在城市的主人富裕健康與幸福。」

林佳龍說，台灣已經讓全世界看見，但民進黨24年沒有帶領台北，未來應推舉出具備經歷格局、城市願景與宏觀規劃的適合人選，「我會一起參與這個過程，大家一起來尋找最能帶領台北、讓首都有國際城市願景，且具備足夠精力和視野的首長。」

被問到自己對於首都的規劃時，林佳龍侃侃而談，強調城市發展是自己學術上的專業，台北應打破縣市本位主義，以「大台北首都圈」的思維，將新北、桃園、基隆甚至宜蘭納入跨城鄉區域治理範圍。

▲林佳龍與「台灣正青」團隊發起團購台東鳳梨釋迦行動，捐贈給台中社福團體。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.15）
▲林佳龍與「台灣正青」團隊發起團購台東鳳梨釋迦行動，捐贈給台中社福團體。（圖／記者顏幸如攝，2022.02.15）
林佳龍強調他在交通部長任內，曾協助解決北北基捷運、高鐵延伸至宜蘭、桃園航空城等問題。大台北首都圈陸海空有兩座機場、兩個港口、綿密公路網，未來的首都市長要有國土規劃的視野，提出具體願景、促成共同發展。

至於下一屆台中市長人選，林佳龍強調自已18年來到台中時，就不曾為個人輸贏考量，「很感謝台中讓我實現理想，失敗與成功都是成長的養份，如果有適合的人才可以傳承，我願意幫忙輔選，不要陷入黨派之爭。」

林佳龍說：「中二區補選讓大家看見市長和派系、財團、建商乃至於黑金勢力的權錢交易這麼嚴重，希望台中市能再次政黨輪替，由民進黨優秀人選帶動中彰苗均衡發展。在六都裡，台中和台北是人口下降的城市，為什麼人民用腳投票離開這位城市？值得大家深思和努力。」

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