特企／全國電子空調早鳥強勢襲台　振興優惠大回饋

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好禮2 空調單筆消費滿2萬元 送1000點 LINE POINTS
綁定全國電子LINE會員，除了不定期可以收到優惠訊息外，還可以玩遊戲，享多種好康，全國電子空調早鳥推出單筆滿2萬，就可獲得1000點 LINE POINTS。
好禮3 買空調登錄發票抽好禮
於全國電子門市購買任一空調，並上網登錄發票，就有機會將價值2490元的飛利浦六人份微電腦電子鍋一起帶回家。
好禮4 空調早鳥免費場勘
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好禮5 空調總統級精緻安裝
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好禮6 8年免費延長保固
空調價格動則萬元上下，故障報銷也不便宜，全國電子特別依原廠保固條件再延長至8年保固效期，讓你放心購買，維修保固就找全國電子，讓你揪安心。
好禮7 貨物稅減徵 最高省2000元
為鼓勵民眾選購節能家電，購買符合第1、2級的節能冷暖空調，可申請退還減徵貨物稅，最高可退2000元唷。
好禮8 周末環保日 最高再送2000元
為響應「綠色消費循環」的理念，購買綠色商品可以獲得「環保綠點」實質回饋，1元集1點，每100點即可折抵1元，周末點數10倍送，周末環保日購買空調最高可回饋2000元。
好禮9 享空氣清淨機 空調專屬加購優惠
買空調享空氣清淨機加購優惠，時尚有型的Dyson TP07清淨機空調加購直接下殺75折，只要 14,888元，另外還有SPARP清淨機，空調加購價11,990元，相當於63折回饋。
好禮10 空調早販原廠好禮送 最高現折5000
冷氣季來臨，各家空調紛紛祭出好禮，趁早販期間買空調就是最佳時機！以現折來說，大金指定機型最高折5000；富士通也祭出好禮雙重送，指定機型除了拿家電贈品還能享現折最高3000元!