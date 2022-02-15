莉婭爆婚變遭嗆「現世報」 和謝和弦離婚協議書早簽好
莉婭（陳緗妮）與謝和弦登記結婚至今滿10個月，婚姻生活看似穩定，沒想到今（15）日莉婭突然在社群媒體發文，分享「G級子瑜」祈錦鈅的歌曲影片，寫道「祝你們幸福快樂」，疑似暗指祈錦鈅介入自己婚姻，遭到網友諷刺「現世報」，她也大方回應了。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-15 15:41:36｜2022-02-15 15:44:48
莉婭在謝和弦和前妻Keanna還有婚姻時，大方公開當小三，如今她自爆謝和弦婚前就有在追祈錦鈅，而兩人近日來往更密切，讓她公開在臉書上直言「祝你們幸福快樂」。對此，不少網友認為在炒新聞，莉婭直接否認，許多網友表示，「怎麼來的怎麼去，會一直輪」、「妳辛苦了，承受這麽多，到頭來什麼都沒有」、「阿扣如果辜負妳，那他就太過份了」，更有網友留言回覆「哈哈哈哈現世報」，莉婭也親自回應「對的」！
事實上，莉婭和謝和弦結婚119天後，她曾自爆：「我在結婚的同時也簽好離婚協議書，我不想要我的婚姻，被一張沒有生命的紙勒索。」開放的婚姻態度讓不少人震驚。謝和弦也曾發文表明想娶12個老婆，當時莉婭秒說OK，毫不猶豫的回答讓老公直誇很大愛。（編輯：薛羽彤）