女星逮到老公偷吃閨密證據　抓姦過程讓她崩潰

民視八點檔《黃金歲月》在劇中演活「傻白甜家佳」的苗真，因為老公駿生(王燦飾演)隱藏多年跟閨蜜雪琴(羅巧倫飾演)的不倫戀，讓觀眾氣得牙癢癢，甚至湧入留言罵「家佳是阿呆」；今晚劇情大爆發，家佳跟好友去吃燒烤，意外發現櫃檯有一張駿生跟雪琴KISS的照片，讓她意外抓到老公偷吃閨蜜的證據，苗真表示真的對劇情安排真的出乎意料，沒想到會是這樣的情況抓包兩人；而演活渣男的王燦表示接下來的劇情讓他剉著等，觀眾期待的報應戲要來了！
娛樂中心/綜合報導
2022-02-16 01:05:00
苗真表示最近抓姦的劇情鋪陳讓她又哭又叫，整個人激動到頭像要爆炸一樣，因為每一次拍攝都全神貫注的投入演出，所以每一次當工作人員說收工，她就很像電池廣告中沒電的兔子一樣，直接斷電了，而搭檔王燦表示這很常見，所以心臟跟體力要好好練一下。
演活「海邊」閨蜜的羅巧倫，表示小三真的太難當，可能以前的八點檔中，演出小三被觀眾罵，但至少沒有社群可以讓觀眾可以直接罵她，但現在《黃金歲月》中，就常常收到假帳號的謾罵及恐嚇，她自嘲說「可能我腦筋靈活度比較低，所以常常為了這些負面的評論傷透腦筋」。
劇情大爆發，劇中大享齊人之福的王燦表示自己很開心因為劇情關係去吃燒肉，因為忙拍戲，只要收工就是直接回家了，所以對閒少吃美食的他，算是一種小確幸，所以在燒肉店的時候，吃得挺開心的。王燦進一步說不過為了揭穿這一場抓包的照片，當羅巧倫要親他的臉頰時，為了在拍立得照片上完整呈現不小心被隔壁桌的情侶拍下，時間點要抓得很穩，所以大家前後拍了將近20多遍，差一點拍立得的底片都用光了。（編輯：薛羽彤）