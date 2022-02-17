催生虎寶寶／虎年迷思+疫情讓民眾不想生　衝擊國家財政

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今年又逢農曆生肖虎年，國人過去傳統總不喜歡在虎年生子，依內政部數字分析，虎年生育率總是比前一年牛年還低0.1到0.3個千分點；另外蛇年生育率也總是比龍年還少個0.2到0.4個千分點。依過去數字來看，這兩個年份平均比前一年減少約2萬多名新生兒。
依國發會人口推估系統推估，今年出生數會再降至14萬到14萬9000多人之間，生育率會再下探到0.89至0.94‰之間。
剛滿30歲的蔡小姐，今年才剛剛成為新娘，但她不打算這麼快就要生小孩。蔡小姐說，雖然大家都說30歲已經是高齡產婦，但她想要多享受一下兩人世界。她說，一旦生小孩，不但要暫時離開職場，各種生活開銷也會大增，再加上現在仍在疫情期間，出入醫院產檢等都要提心吊膽，「今年又是虎年，長輩也常講『虎年出生的寶寶，性格會比較兇狠！』」如果晚點兩年再生，就會生出個「龍」寶寶，長輩也比較開心，一舉數得。
但命理師蔡上機說，民間一直有將生肖動物性與人的特質連結的說法，但這說法是錯誤的，生肖只是代稱，在該年出生的孩子不會有相關的動物特色，「屬龍的不一定會有『龍』的特質，屬鼠的也不一定會膽小如鼠」，有這樣的想法應該要糾正。
至於生育率低迷，蔡上機觀察，這現象確實越來越明顯，包括疫情期間各行各業不景氣，這時懷孕若要去醫院檢查也比較麻煩，都可能加深生育率低迷的現象。
前總統馬英九今年大年初三公開受訪時也說，「今年是虎年，民俗習慣虎年一般來講，生育率比較低，這個對台灣是很不利的，希望大家不要把這個放在心上，虎年出生的孩子也不錯啊，我就是虎年出生的啊。」
事實上，不只馬英九，前總統陳水扁也是屬虎，不少知名的霸氣企業家，如鴻海集團創辦人郭台銘、潤泰集團總裁尹衍樑、聯發科董事長蔡明介、台新金董事長吳東亮等人，都屬虎。
但「少子化是國安危機」，政府已經喊了10多年，這「國安危機」到底會造成什麼問題？台灣大學國家發展研究所兼任教授辛炳隆說，人口減少對國家最大問題，就是未來繳稅的人會越來越少，國家的財政負擔會越來越大；包括老人福利支出，勞保等社會保險財務都會有很大的衝擊，財務難以平衡。
前衛生署長楊志良更直言，過去生育率高的時期，家庭基因鏈結深；但現在小孩很少有兄弟姊妹、堂哥表妹等，遇到各種生存危機，只能依賴社會保障；但偏偏台灣現在社會保障制度正在快速崩解，青壯年人沒前景，自然更不願意生育。
辛炳隆說，年輕人變少也會導致缺工及勞動力不足，但他認為產業會自行找到出路，未來各種自動化機器、AI服務等會越來越普及。
不過辛炳隆說，照顧人力很難被機器取代，未來子女變少、老人卻越來越多，一定會需要大量的照顧人力；但現在的技術只能有些輔具如協助上下床的機器等，可以減輕人力負擔，無法完全取代人力，未來照顧人手不足，勢必越來越嚴重。
去年生下一位女嬰的張先生說，政府所謂的「國安危機」只是大家都不生小孩造成的結果，不是原因，「一般人一定是因為『喜歡小孩』才生，不會為了解決缺工問題或有更多人繳稅給國家才生小孩吧？」
張先生說，小孩生下來後，開支一定會變大，「就像買房子一樣嘛，房子買了就要付貸款，手頭當然就比較緊」，最難解決的其實是照顧人力的問題。張先生說，一開始還好岳母住得不遠，還願意幫忙帶小孩，夫妻兩人才有時間上班；但現在岳母年紀大了，體力也無法負荷，今年就得開始要找保母，但一找才發現保母相當難找，時間能配合的保母幾乎都「秒殺」被訂走。如果政府能夠提供可負擔、優質又媒合快速的保母人力，讓願意生小孩的夫妻覺得沒這麼痛苦，大家才有可能繼續生。
辛炳隆直言，這些「國安問題」政府已經講很久了，但對民眾來說相當遙遠，生一個小孩最先思考到就是要花多少錢、有沒有人照顧、付不付得起幼兒園或保母的費用等。如果真的是國安問題，政府應該要更大力道投入更多資源，但和其他問題相較，政府近年在民眾生育的協助仍微不足道。