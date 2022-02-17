催生虎寶寶／當媽負擔太沉重　生育補助最高發15萬也沒用

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之後隨著生育率滑落，各縣市也一路加碼，先是逐漸拿掉經濟收入限制，再逐步調高金額。在2010年時，僅剩下7縣市有排富門檻，其餘包括北市、新北市已經提高到每胎2萬元，彰化縣每胎1萬元。
到了今年，僅屏東縣仍維持排富，中低收入戶生一胎發3000元、低收入戶發放1萬元，其餘縣市生一胎至少都是1萬元起跳。桃園市、彰化縣、台東縣、澎湖縣第一胎的「補助行情」都已經提高全國最高行情3萬元；許多縣市針對多胞胎以上還會再加發。
部分縣市鄉鎮另訂自治條例再加碼， 如屏東縣里港鄉第一胎加碼3萬元、第二胎加碼至6萬元並以此類推，最極端情況下如生到第五胎為三胞胎，一次可發到45萬元。
生育補助提高，和民眾生育意願有無相關？依內政部公布的最新數字，2020年各縣市生育率，桃園市、彰化縣、澎湖縣等長期生育補助較高的縣市生育率為1.24‰、1.33‰ 1.28‰，確實遠高於當年全國平均值0.99‰；但有發到2萬元的縣市如台北市生育率僅0.98‰，新北市僅0.89‰。
北市民政局人口政策專員劉嘉鳳說，生育補助對於生育意願提升還是有一定的誘因，但因只是一次性補助，仍帶有獎勵或慰問生育媽媽的性質；其他如育兒津貼、友善托育環境、建立友善生育環境等，才是有建設性的幫助。新北市民政局則說，生育補助並非是增加生育率的唯一路徑，仍會綜合各項方案加以輔助，藉此促進民眾生育意願。
托育政策催生聯盟召集人劉毓秀說，桃園市本來有較多年輕人遷入、工作，彰化縣等要研究民眾是否生育完後就遷往其他縣市；且很多歐洲國家都發現直接發錢，對於提升生育率效果最差。依彰化縣審計室分析，彰化縣在2015年開始推行每胎3萬元生育補助後，近5年有2成的設籍民眾領完生育補助後就遷往其他縣市；其中領完後遷到台中市者，佔彰化縣生育數的10.4%。
除了發放生育補助，劉毓秀說，其實台灣還有很多地方可以做，像北歐國家女性未婚生子比率確實很高，但多數都是有伴侶的情況，爸爸也很照顧小孩，但台灣較少男性成長課程，教導男性如何聆聽、關心他人。
劉毓秀也舉例，台灣社會也需要對女性更多包容，例如年夜飯是否一定要回男生家中吃飯？女性特質傾向的課系如幼保、幼教科系，公立大學是否開設的太少？這些都可能加重女性負擔，進而降低生育意願。
先前任教於台大外文系的劉毓秀還提出另一項造成少子化的觀點。劉說為了不落人後，許多縣市都在進行軍備競賽，「你小學三年級開始教英文，我就要小學一年級」；家長就變成要讓小孩上雙語幼兒園，在教養成本提高的情況下，原本能生兩胎的可能也會只生一胎，「雙語教育政策不應該亂槍打鳥，等一下把新生兒都打掉了！」