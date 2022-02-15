中國星巴克門口驅趕用餐民警　黨媒：收回你的傲慢

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然而，星巴克的聲明顯然無法消除網友的怒火，大批網友在中國消費評論平台「大眾點評」中，這間店面的頁面留下半顆星的差評，留言也絲毫不客氣批評「一個廉價咖啡，誰給你的優越感？」
除了網友的評論，中共黨媒人民網於14日以「星巴克請收回你的傲慢」為題刊發文章評論這起事件。
文中指出「執勤民警在門店門口吃盒飯，就妄加驅趕，誰給的權力？嫌驅趕不過癮，還要投訴民警，誰給的底氣？」強調這起事件如果屬實，該被投訴的是星巴克。
文中提及，無論從什麼角度，星巴克都沒有理由也沒有必要驅趕民警。哪怕民警無意中佔用了星巴克的座位，影響了顧客用餐，工作人員只要提醒就好，何必驅趕。至於投訴民警的行為，背離人情事理，純屬「挑釁」了。
但這篇評論最後也提到，雖然星巴克的員工粗暴對待民警，然而無須過度突出星巴克的外企身份。「驅趕民警這種做法，發生在國內企業身上也不容原諒。原因很簡單，誰傷害為公眾服務的人，誰違背公序良俗，誰冒犯大眾情感，誰就難逃大眾譴責」。
在事發之後，星巴克過往在中國市場遭裁罰的記錄也被再次提起。
上游新聞報導，2021年12月，無錫的兩家星巴克門市發生使用過期食品原料的事件，不但被勒令歇業，隨後也分別遭裁罰人民幣69萬元、67萬元。包含廣東深圳、湖南常德等地的門市都有因販售過期食品而被罰的記錄。此外，重慶有兩家店面則曾因消費糾紛而被起訴。（編輯：吳柏緯/邱國強）1110215