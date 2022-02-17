催生虎寶寶／已婚夫妻逾5成不想生　男性最焦慮買不起房

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大家為什麼不想生？由前衛生署長楊志良主持的台灣社會調查所，去年3月底進行了「台閩地區昏婚育調查」，以電話抽樣台閩地區20到39歲的民眾，有效樣本1068份，在信心水準95%下，誤差值正負3%。
調查對象中有33%已婚，未婚者佔67%。已婚者中，有78%已經生小孩，其中有近7成生了一個，其餘3成生了兩個小孩。但再進一步詢問發現，已育有1名小孩者，僅13%願意再生一個，其餘高達87%表示不願意再生第二個小孩；已有2名小孩的父母，100%表示不會再生第三胎。
調查也詢問已婚但未生小孩者，有46%有意願生育，但也有54%沒有生小孩的計畫；對於不生小孩的原因，58%表示是因為「經濟因素」。調查進一步剖析，高達59%的男性對於「沒有自己房子」有明顯焦慮，65%男性無法負擔生小孩的費用有明顯焦慮，50%女性則最重視能生活自在。
今年32歲的張小姐是個堅持不生小孩的「頂客族」。問起她不生小孩的原因，她答得很直率：「這世界太險惡了啊！」張小姐說，台灣勞工長期低薪，在職場上連領個加班費都還要跟雇主吵；房價年年高漲到買不起，像她這樣在台北的上班族只能越搬越遠。
張小姐說，身邊也有朋友陸續生小孩，雖然有時聚會看到把玩一下，「覺得滿可愛的」，但想到未來要增加的開支負擔與照顧，就讓她「謝謝再聯絡」。她說，「政府根本就沒有打造可以讓人放心建構未來的願景，我生小孩只是給自己找麻煩而已吧！」
楊志良直言，要促進生育，關鍵在於國家要對家庭友善。丹麥等北歐國家生育率還能維持在1.7‰，就是因為有強力的家庭支持制度，如父母可以請一整年的全薪育嬰假，且不限申請時間等。但要維持這樣高的支持，就要靠繳稅，像丹麥累進稅率最高可達63%，「他們是鼓勵民眾賺錢，然後把錢拿出來大家互相幫助」；台灣的稅僅佔GDP僅12到13%，「哪個政黨選舉時說『要加稅』，就不用選了！」
但同份調查也詢問了未婚者的生育意願，婚後有意願生育者佔62.5%，另有3成表示「不生」。進一步詢問未婚者婚後不打算生育的原因，高達61%表示「無法負擔費用」，44%表示「沒房」；其中男性對於「沒有自己的房子」的擔憂明顯高於女性。
托育政策催生聯盟召集人劉毓秀說，房價高漲對生育意願的影響確實需要關注，以前只有台北市房價高，近年隨著台積電供應鏈擴張，台積電工廠所在縣市房價、租金也跟著提高，聯盟未來也會持續關注這項議題。
但住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨說，因為「沒有自己的房子」而不想生，可能只是表面的理由，「收入太少」才是主因。徐說，生兒育女的開銷在更早的年代，可能都可以透過家庭支持來解決；但現在包括個人消費、房價、保母費用等都是增加的支出，可能是現在生育意願偏低的原因。