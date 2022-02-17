催生虎寶寶／從不婚主義變二寶媽　她意外懷孕後改變人生

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出社會後秦小姐坦言感情生活「滿豐富的」，也交過不少男朋友，當時她就覺得「談戀愛很開心啊！為什麼要結婚？結婚又更多責任跟義務，我也不是特別喜歡小孩！」所以長大後她就一直洗腦媽媽，「我以後不會結婚跟生小孩喔！」後來有一次秦小姐遇上一位渣男，在感情上摔了一大跤，也低潮了一陣子；在一次衝浪活動中，才遇到了現在的老公。
秦小姐說，兩人同樣喜歡戶外活動跟健身，雖然很聊得來，但她比老公年長，相差七、八歲，一開始只是把他幼稚的弟弟看待。但交往過程中發現男方是個相當善良、會替別人著想的人，讓她不禁想：「如果有一天要結婚的話，他，我可以！」
後來秦小姐一次意外懷孕，讓她開始面臨人生的選擇。秦小姐說，當時知道懷孕時，她還曾打給媽媽痛哭說，「我現在要怎麼辦？」但冷靜下來後她想，如果我不要這個孩子，可能就會同時失去這位男生，「那我願不願意為這個人去轉換新的生活？」
兩人結婚後，為了配合老公的工作，兩人從台北搬家到台中，因為老公收入較高，兩人的生活模式也由婚前的各自工作，轉變成老公工作、老婆在家帶小孩。秦小姐說，一開始前三年她都在崩潰，沒有一天可以連續睡上4小時！
秦小姐說，單身的時候只要有閒暇時間，就可以做自己想做的事，運動、吃大餐、約會，開銷也都是用自己賺來的錢，很自在；但結婚在家帶小孩後，「很像與世隔絕」，都不知道外面發生什麼事；而且帶小孩幾乎佔據她所有的時間，她也沒辦法工作，變成收入都得靠老公，「這讓我變得很自卑！」
除了自信心喪失與收入問題外，照顧人力對秦小姐來說也是個大問題。她說，因為夫家跟娘家都在外縣市，能提供的支援有限；加上老公假日常需要值班，所以周六、周日很常變成她「一打二」，小孩的哭鬧、搗亂，對她造成長期的疲勞轟炸。
人手不足得尋求支援，秦小姐發現保母也相當難找，找保母的臉書社團殷殷期盼「請支援育兒」，偶爾有一位保母上來貼文，底下就會瞬間湧入家長的回覆；甚至連「陪玩姐姐」（按：來陪小孩玩耍的素人）都因為一位難求，市場開價越來越高，有的甚至開到一小時350元的水準。
秦小姐說，生小孩的第一年，她感受到很深的不平衡感。老公可以在他有興趣的領域發光發熱，但她卻被迫要去做她討厭的事，「我覺得我被犧牲了」；但這兩年她才開始意識到，她是一位媽媽，小孩的成長只有一次，能讓小孩多留下快樂時光的記憶就盡量累積。
從「不婚不生」到兩個小孩的媽，秦小姐感觸最深的是，「跟先前想的都不一樣！」帶小孩的辛苦真的只有經歷過才會知道。但她覺得，若要增加大家生育的意願，真的要減輕過程中會帶來的各種痛苦，包括提供優質、可負擔的照顧人力，讓婦女能夠從育兒中解放出來，大家才會真的願意生。
另外一位黃先生和妻子育有3名小孩，最小的小朋友去年才剛出生。黃先生說，主要是因為他跟老婆都喜歡小孩，加上生三胎以上選幼兒園有優先資格，岳父也承諾會幫忙帶，他才決定生第三胎。
黃先生說，生小孩本來就會增加開銷，因為他和老婆物慾都不大，這點影響還好；反倒是育兒的時間與人力成本，對他來說是最大困擾。現在他每天必須準時去接小朋友下課，變成如果有待遇更好的工作機會，只要工作時間無法配合，他就得忍痛拒絕。
黃先生說，雖然現在法律規定，照顧未滿3歲子女，勞工可以向企業要求縮短1小時工作時間，但企業多半會覺得麻煩。現在疫情期間，許多公司也有推行WFH（Work From Home）的作法，如果政府可以在政策上引導企業必須主動提供WFH選項，就算是一周一天也好，對家長來說都是很大的幫助，自然不會害怕再生小孩。