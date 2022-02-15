夏宇童情人節忙劇團排練　孫協志身旁另有其人

繼昨日情人節後，今（15）日又迎來元宵節，《明星許願池》主持人孫協志、王仁甫與特別來賓夏宇童、何蓓蓓以及馬力歐一起吃湯圓慶祝。而當被問到情人節話題時，王仁甫趕緊點名現場的情侶孫協志、夏宇童，怎料2人的答案完全不一樣，讓現場來賓都看不下去。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-15 22:00:00
被問到情人節怎麼過，王仁甫連忙說已經是老夫老妻了，跟老婆季芹只有過「38」婦女節，已經沒有在過情人節了，話鋒一轉，大家猛盯著孫協志與夏宇童，王仁甫更是「出手」要他們2個人一起回答，孫協志回答：「跟製作單位一起過。」夏宇童則回答：「劇團排練。」超不一致的答案，讓何蓓蓓與馬力歐看不下去，紛紛都說自己情人節也是在看今天錄影的劇本跟準備道具，讓孫協志與夏宇童2人同時傻笑也冒出粉紅泡泡，現場氣氛歡樂。
除了《明星許願池》之外，孫協志與王仁甫也特別感謝觀眾，在《民視第一發發發》中，製作團隊動員近百位的小學生與200多位高中大學生在民視大樓一同接力熱舞，吸引高達6.27收視人口1,365,000人收看節目。王仁甫除了向觀眾表達謝意之外，還提到除夕當晚開車出去發現到處都是在看《民視第一發發發》，感謝觀眾用行動支持，孫協志則說感謝觀眾、製作團隊給他們這麼大的舞台，才能有比去年更超越自己的一段演出。