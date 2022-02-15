「皇帝」加持！曹雅雯合唱陳亞蘭 3天後金曲歌后到手
陳亞蘭歌仔戲大作《嘉慶君遊臺灣》，30集製作費近1億，曹雅雯跨刀演唱主題曲《嘉慶君》、片尾曲《遊臺灣》，陳亞蘭今（15日）在記者會上透露，她先是找武雄填詞，武雄又推薦張三製作，進而邀請到曹雅雯演唱，「沒想到邀約後3天，她就得到金曲歌后。」陳亞蘭笑喊曹雅雯有得到她「皇帝」加持。
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-15 17:25:55｜2022-02-15 17:30:16
此次2首歌都是曹雅雯親自譜曲創作，特別的是，她和陳亞蘭在《遊臺灣》挑戰30秒內唱111字饒舌歌詞，這段RAP還是曹雅雯親自錄Demo給陳亞蘭練習，陳亞蘭笑說，一開始覺得台語RAP哪裡難，還心想：「我（錄音）要一次OK，讓大家看看什麼是前輩。」結果一進錄音室才知道不容易，直呼：「我丟臉丟到家了，怎麼這麼難啊，是故意整人的吧。」她在錄音室來回錄了10次左右才成功，還想拱楊麗花挑戰看看。
楊麗花擔任藝術總監，雖沒有參與演出，但幕後工作盡心盡力，還在配音現場仔細教倪齊民台語發音，細節毫不馬虎，陳亞蘭感動說：「因為楊阿姨品質擺在那邊，在每個環節上面，我都不希望她失望，每次配樂她都被我拉去，她的功力能夠為我加分，無論如何我都要拉住她，這次她幫我指點幕後已經很棒了，再讓她為我拋頭露面的話，有點不捨。」
陳亞蘭賣力為戲宣傳，輕鬆看待收視率壓力，她認為重要的是負起傳承文化的責任，讓觀眾知道還有歌仔戲可以看，收視率就交給觀眾去選擇，而忙碌的宣傳行程導致她牙齦發炎、右臉浮腫，每天只睡3小時，為此暴瘦3公斤，早上剛剛緊急吃消炎藥，也請人去抓中藥熬來吃，她打趣：「後宮佳麗都沒了。」《嘉慶君遊臺灣》將於2月24日晚間八點台視播出。