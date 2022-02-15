貝瑪央金「冒9度寒流」挑戰水中舞蹈 數度失溫險休克
籌備3年的貝瑪央金《水的記憶》演唱會選在今（15）日元宵節公布謎底，發布會一開始，就發生麥克風使用不順的事，主持人黃子佼調侃笑稱：「抱歉，因為我們的主角能量太強，所以連麥都被震住不敢發出聲響了！」值得注意的是，貝瑪央金透露在拍攝水中舞蹈時，是在氣溫9度的寒流下完成的，她還曾一度失溫，差點休克。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-15 20:01:27
貝瑪央金最原始的是設定是個16歲的純凈少女，所以在整個建造過程中，雨揚必須要讓自己回歸到16歲什麼都不怕的初生之犢的狀態，不論說話、儀態、外貌、思維到一舉手、一抬足，都要完全擺脫甚至抹去雨揚的痕跡，成為一個全新的貝瑪央金出現。
貝瑪央金透露備受大家讚賞、肯定的水中舞蹈拍攝，是在氣溫9度的寒流下完成的，拍攝過程中雖然有熱薑湯跟火爐等保暖配備，還是冷的她牙齒打顫、雞皮疙瘩四起。貝瑪央金說：「短短4個小時的拍攝，我卻因為受到寒氣所傷，連看了2周的中醫祛寒，才稍有好轉。在拍攝期間又數度失溫險些休克，每當我覺得自己快撐不住的時候，我就告訴自己，我是16歲的貝瑪央金，沒有我做不到的事！」
記者會現場播放了部分水中舞蹈影片，事實上，身手矯捷宛如水中美人魚的貝瑪央金，3個月前還是個有恐水症的旱鴨子時，都露出不可思意的表情，黃子佼則讚嘆不已，忍不住對貝瑪央金說：「妳真的是我看過最勇於挑戰，且成效輝煌的跨界代表。」