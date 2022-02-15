動力火車開春拋喜訊　「幸福肥」連走樓梯都喘

動力火車將在下個月攻蛋，他們於今（15）日舉辦演唱會媒體發布會，並公布好消息，那就是他們要在5月28日二度唱進高雄巨蛋。此次活動是兩人年假結束的第一個工作行程，顏志琳還被眼尖的粉絲發現有幸福肥。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-15 19:00:00
談及剛結束的年假，顏志琳滿足地表示：「有趁假期好好休息，幾乎每天都在吃東西，晚上還吃宵夜、烤肉跟家人聊天，非常放鬆。」尤秋興透露春節是自己最喜歡的節日：「能跟家人團圓是很興奮的事，不過因為台北演唱會快到了，我有克制吃甜點的慾望。」他們被虧有「幸福肥」，顏志琳坦言胖了3公斤，且很長一段時間沒有運動，笑說現在連爬樓梯都覺得喘，「還被中醫師叮嚀不要再頹廢了，至少要拿出三分之一的時間運動！」
隨後動力火車正式宣告，今年5月28日將在高雄巨蛋舉辦「都是因為愛世界巡迴演唱會」高雄旗艦場，門票於3月12日開賣。對於演唱會加開新場次，尤秋興透露：「一直都有想到各個城市唱歌給大家聽的計畫，中間經歷疫情的無奈，把很多原定的規畫都打亂，很感恩終於能有機會跟更多地方的歌迷們相見。」顏志琳則興奮地說：「離我們家鄉屏東很近，感覺特別有地主優勢，很期待在演出中準備驚喜獻給大家！」