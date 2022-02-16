選嬰嬰童口罩注意「3關鍵」！密合度最重要 尺寸這樣選
疫情還無法讓人鬆懈，父母最怕的就是好動不受控的小孩，又找不到尺寸合適的口罩，容易形成防疫破口，降低保護力。隨Omicron疫情發展，兒童染疫的風險增高，讓人更憂心。佩戴口罩對抗病毒侵害的最大關鍵，就是口罩「密合度」，貼合臉型不只需要高密合度，口罩的透氣程度和親膚性也很重要。到底該怎麼為小寶貝選擇口罩尺寸？現在連1歲前的寶寶都有嫩嬰口罩可用囉，一張圖分享0～8歲的嫩嬰、幼幼、小童、大童的口罩尺寸怎麼選。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-16 07:30:00
找到小孩適合佩戴的口罩，想必是許多父母很傷腦筋的問題。佩戴口罩對抗病毒侵害的最大關鍵，就是口罩「密合度」，貼合臉型不只需要高密合度，口罩的透氣程度和親膚性也很重要。另外還要觀察口罩在臉上的包覆程度，尺寸不適容易不夠密合而有空隙，形成防疫破口，降低保護力。
佩戴前先檢查口罩有無破裂或毀損等瑕疵，容易影響口罩完整度。耳帶掛於雙耳後，不應看起來過於鬆垮，或過於壓迫臉部肌膚。將口罩攤開拉至下巴後，仔細觀察口罩與臉部的密合度，尤其是鼻樑片輕壓後是否與鼻子靠緊，口罩與臉頰是否緊密接合等。若口罩與臉型貼合，但耳掛看起來過於鬆垮，可以簡單在鬆緊帶處打結調整長度即可。
現在連1歲前的寶寶也都有嫩嬰口罩可用，一般市面常見的兒童口罩尺寸，多分為3歲以下、4～8歲，更詳細的還分為0～1歲嫩嬰款、1～4歲幼幼款、4～8歲小童款，甚至8歲以上大童款可選。
提醒購買前應觀察口罩是否有完整外包裝，且包裝須清楚標示包含產品名稱、詳細廠商資訊、許可證字號等說明。而3個月以下的嫩嬰，請父母詢問醫師建議外出是否需佩戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞
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