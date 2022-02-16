幼兒不戴好口罩？「兒童界巨星」出馬　小孩乖乖秒戴

小孩尚未懂事，可能不懂戴好口罩是防疫的關鍵，又常常因為太好動，無法好好顧及口罩佩戴密合度。苦惱Omicron疫情的父母別擔心，現在兒童口罩可是設計相當多元，不只是大人覺得可愛而已，還請出「兒童界巨星」，汪汪隊、童趣版哆啦A夢、天竺鼠車車、三麗鷗HELLO KITTY，連經典寶寶童書繪本《好餓的毛毛蟲》也加入陣容，請出幼童眼中的大明星，小孩一定都乖乖秒戴。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-16 07:31:00
戴好口罩並且注重「密合度」是防疫的關鍵，可是還不懂事的小孩，常常鬧脾氣不肯好好戴上口罩，怎麼辦？現在兒童口罩很強大，完全理解父母的心聲，特別請出「兒童界巨星」，堪稱小孩偶像的《汪汪隊立大功》、大人小孩都愛的哆啦A夢，甚至連爆紅的天竺鼠車車都有專屬聯名款口罩。
身為小朋友的偶像，《汪汪隊立大功》聯名款口罩，滿滿放上兒童們最喜歡的阿奇、毛毛及天天三位主角，擁有三款動感十足的蹦跳圖案，超可愛畫面，一定會吸引小孩目光。
獨家設計哆啦A夢聯名款口罩，推出黃色可愛飛翔、粉色甜蜜星光及水藍色寶貝道具，以童趣感十足的萌版哆啦A夢畫風為主要設計，搭配經典四次元口袋、時光機等道具圖案，還有俏皮的哆啦美一起入鏡，連大人都想戴。
曾掀起一股炫風的「天竺鼠車車」，有滿版主角、還有車車大集合等繽紛設計，其中一款必須拉開佩戴，才能看見完整的天竺鼠車車大主角，肯定小孩都會搶著戴。除了兒童款式外，還推出了成人款，連口罩都可以來個親子裝搭配。
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