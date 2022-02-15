認台灣永遠朋友！蘇格蘭議員秀中文 欲強化英台雙邊合作
英國下議院10日無異議通過動議，要求英國政府強化英台雙邊貿易與深化安全合作，在辯論上，主張蘇獨的蘇格蘭議員大讚台灣透過有原則的民主行動展現小國也可以在國際發揮影響力，替蘇格蘭樹立榜樣，辯論結尾還秀了一句中文稱「永遠的朋友」獻給台灣人。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-15 18:16:31
來自蘇格蘭民族黨（SNP）議員湯普森（Owen Thompson）日前於英國下議院政策辯論時，於「英國—台灣的友誼及合作」主題上進行跨黨派、跨地區的辯論，2013年就曾訪台兩週的湯普森表示，台灣自80年代便展開民主運動，如今是亞洲第一的民主國家，並以烏克蘭、福克蘭群島為例，指出蘇格蘭跟台灣有民主自決權。
該項政策辯論歷時近3小時，湯普森主張英國政府對台灣的承認不足，他認為「決定台灣該如何治理，端看台灣人想要什麼」，並強調若蘇格蘭民族黨能領導獨立的蘇格蘭，那麼他們將支持台灣加入包含世界衛生組織等國際組織，也希望英國政府以身作則，支持與台灣擁有正式外交關係、支持台灣獲得國際社會的承認。
對於中國否決台灣的自決權，並堅稱台灣是中國一部分，湯普森直言「小國」與「弱國」不能劃上等號，台灣透過有原則的行動展現了國際間的影響力，英國政府也必須修正當局的綜合審查，藉此反映台灣在英國政府面對中國戰略中的關鍵性；此外，台灣科技對英國與蘇格蘭也至關重要，例如透過科技與公民參與形成的「數位民主」，在防範疫情上取得巨大貢獻，因此將在台北開設蘇格蘭國際發展局辦事處，也期盼包含金融、能源、風電、農業與威士忌等英台貿易談判清單上項目能深化合作貿易。