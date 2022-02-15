初代波神私密片外流 她裝假胸部痛訴：所有人說我是蕩婦
Disney+ 話題美劇《潘與湯米》改編90年代轟動全球娛樂圈的真實醜聞事件，好萊塢最高調的明星前夫妻檔—《海灘遊俠》豔星潘蜜拉安德森以及「克魯小丑樂團」傳奇搖滾鼓手湯米李，他們當年新婚自拍的性愛錄影帶慘遭外流並在網路上廣為流傳，由「灰姑娘」莉莉詹姆斯、「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦合體主演，回顧27年前這起轟動事件，莉莉詹姆斯除了裝上假胸部之外，還要特地模仿潘蜜拉安德森充滿個人特色的聲音說話，再加上盛氣凌人的動作姿態，徹底化身一代性感女神。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-15 19:00:00
劇中潘蜜拉一句「我是女人，所有人都會誇讚你很行，但都會說我是蕩婦」，強調世俗對於女性仍有成見，編劇D.V.德文森季斯受訪時透露，在當初這麼多不公平的揶揄報導當中，潘蜜拉有獨自對抗這些歧視論點的勇氣，承受整個社會媒體的欺凌，莉莉詹姆斯也大力稱讚潘蜜拉：「我只想跟她說，她是很勇敢的女性。」
而湯米李私底下與「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦是多年朋友，他態度較為大方：「我知道賽巴斯汀在扮演我，從他跟我講的故事內容來看，這個故事很美麗，這是一個關於隱私權的故事，也是整個社會為何變得如此瘋狂的故事，藉由這件事，也讓我們制定不同法律來保護隱私權。」
《潘與湯米》故事即將進入高潮，前一集便透過竊賊（塞斯羅根飾演）之眼，進入好萊塢成人影片工業不為人知的一面，包括親臨各式各樣的瘋狂A片拍攝現場，更見證色情錄影帶到網路性愛影片的過渡期，讓人在開懷大笑之餘，也能盡情進入90年代網路正要起飛的瘋狂世界。
莉莉詹姆斯、賽巴斯汀史坦透過特殊化妝上陣，演出兩人有史以來尺度最大的性愛床戲，而這不只是一部限制級喜劇，更能表現出兩人深愛彼此的激情，賽巴斯汀還曾笑稱，搖滾天王與性感女神遇到彼此，也會像是青少年一樣純情，同時也是非常浪漫的故事，「沒有莉莉，這部電視劇不可能拍成，她完全就是這部劇的靈魂。」