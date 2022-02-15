新春開工「心肌梗塞」 39歲工程師心導管手術搶回一命

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心臟加護中心主任林育伸提醒，寒冷的天氣是心肌梗塞的發病高峰，特別在連續低溫、陰雨綿綿和大風天氣，急性心梗發病率更是顯著增高！受寒冷刺激，身體的交感神經會變得興奮，體內兒苯酚胺分泌增多，促使血管收縮痙攣，心跳加快，造成心臟血管壓力增加，血管收縮就容易裂開或產生血栓，引發心絞痛或急性心肌梗塞。
「天冷防頻尿不喝水，萬萬不可！」，低溫來襲人的活動量減少，吃得多、消耗得少，促使血脂升高；體內水分不足讓血液變得濃稠，若本身已有潛在動脈硬化就容易誘發中風、心絞痛，嚴重者則發生心肌梗塞。
精壯健身風氣夯，醫師提醒「量力而為，保命為上策！」。林育伸醫師建議，重訓、馬拉松、極限運動能幫助增肌減脂，但若本身有心血管疾病的患者，一定要量力而為，過度運動或瞬間負重對心臟來說都是一種壓力測試。想控制膽固醇，能以持續性的中低強度有氧運動取代，譬如：快步走、超慢跑，每次半小時到一小時，每周3-5天。
心臟內科林育伸醫師解釋，心肌梗塞的高危險群像是：1、遺傳家族史2、45歲以上男性及55歲以上女性3、肥胖4、三高(高血脂、糖尿病、高血壓)7、抽煙8、熬夜、壓力、生活作息不正常。這類族群動脈硬化速度會加快，且近年來心肌梗塞有年輕化的趨勢，千萬不要掉以輕心。應即早建立動脈硬化預防觀念：
1、注意保暖。
2、戒菸戒酒。
3、保持情緒穩定，減少生氣、焦慮、緊張、過度勞累。
4、及早治療：與醫師配合，減少或控制危險因子。
5、注意飲食：少鹽、少糖、少油，多吃蔬菜攝取纖維質。
6、適度運動：加速新陳代謝，促進血液循環，增加肌肉與血管的彈性。
7、發生心肌梗塞症狀，盡速送往有能力、有設備執行冠狀動脈擴張術併支架置入的醫院！
如何辨別心肌梗塞徵兆？醫師指出，當出現不明原因左胸悶、喘、頭暈、心悸、噁心、呼吸困難，務必把握黃金救治時間，盡速送往有能力、有設備執行冠狀動脈擴張術併支架置入的醫院，東元綜合醫院設置2間心導管室，連續三年獲得醫策會評鑑「急性冠心症照護品質」認證醫院，能在國際標準在90分鐘之內打通心肌梗塞患者血管，挽救寶貴的生命和全家的幸福。