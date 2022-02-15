莉婭再槓G級子瑜！轟「都是她主動」 硬要偷約謝和弦
謝和弦與莉婭再婚11個月，婚姻生活看似穩定，沒想到今（15）日莉婭突然在社群媒體發文，分享「G級子瑜」祈錦鈅的歌曲影片，表示「祝你們幸福快樂」，疑似暗指祈錦鈅介入婚姻。雖然祈錦鈅已經反駁指控，但事情依舊越演越烈，稍早莉婭再度發文並揚言曬出對話截圖，更直言祈錦鈅都是主動私約謝和弦，也根本不是為了工作聯絡。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-15 19:56:29
祈錦鈅針對莉婭的指控，回應：「我跟謝和弦就是朋友關係，我有問過他要不要合唱，剛好他下個月要舉辦新歌演唱會，他也邀我去當嘉賓。」沒想到莉婭稍早在臉書發文反駁祈錦鈅的說詞，「首先，3月12日演唱會安排的內容並沒有祈錦鈅小姐。是她主動要求謝和弦，希望能跟謝和弦同台演出！」
莉婭表示不能諒解祈錦鈅的行為，「明明我已經主動聯繫她無數次，卻還是堅持要走私下流程干擾工作進行的行為。」而這些，莉婭透露都有全部的對話截圖可以當作證據。接著爆料祈錦鈅，「我以公司流程提供過謝和弦的歌曲給她填詞，也安排過到錄音室一起創作，但祈錦鈅小姐卻無疾而終。」
事件鬧得沸沸揚揚，身為當事人之一的謝和弦以5字回應風波：「人參啊，哈們。」祈錦鈅稍早也在臉書發文爆粗口表示：「我從來不知道小三是被動屬性，被小三了。」也提到睡個覺起來接電話到現在，還是在狀況外。