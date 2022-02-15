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與一卡通MONEY分道揚鑣　LINE好友互轉帳明年2月終止

▲金管會表示，一卡通正規劃今年底前推出獨立App，LINE Pay與一卡通合約明年2月到期，若雙方不續約，LINE Pay又沒有找其他電支或銀行合作，LINE好友轉帳功能停止。（圖／擷取自LINE Pay App）
▲金管會表示，一卡通正規劃今年底前推出獨立App，LINE Pay與一卡通合約明年2月到期，若雙方不續約，LINE Pay又沒有找其他電支或銀行合作，LINE好友轉帳功能停止。（圖／擷取自LINE Pay App）

記者顏真真/台北報導

2022-02-15 20:47:41

新版LINE Pay App今（15）日正式推出並且開放下載，也正式與一卡通電子支付切割，亦引發一卡通MONEY（原 LINE Pay Money）用戶關注。對此，金管會表示，一卡通MONEY獨立電子支付APP將於今（2022）年底上線，而一卡通跟LINE Pay合約在明年2月到期後，除非LINE Pay自己申請電子支付執照，或與其他銀行合作，否則LINE好友就不能在LINE上互相轉帳。

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金管會銀行局副局長童政彰指出，Line Pay本來就只能做代收代付，一卡通才有電子支付執照，擁有代收付、儲值與轉帳3個功能，因此，過去在Line Pay平台是依附在一卡通的電子支付執照下，才能進行LINE好友的互相轉帳。

童政彰進一步解釋，過去一卡通MONEY用戶有兩個閘道可使用，除LINE App內的LINE Pay，還有就是舊版的LINE Pay獨立App，但隨著新版LINE Pay App上線，一卡通MONEY用戶若要繼續使用金流功能，只剩下LINE App，也就是說，一卡通MONEY用戶得先點選LINE App裡的「錢包」，進入「體驗完整LINE Pay服務」後，才能看到「一卡通MONEY」圖示。不過，目前一卡通已在開發獨立電子支付App，預計將在今年底上線，屆時儲值的金額也會同步移轉到新的App中。

至於LINE好友轉帳功能這部分，由於一卡通跟LINE Pay合約於明年2月到期，雙方正式拆夥後，因為LINE Pay只能做代收代付，在LINE App連轉帳功能都沒有，也就是說，LINE 好友之間就不能互相轉帳，要另外下載一卡通MONEY新開發的電支獨立APP，而LINE若要在平台上維持電支功能，就必須找其他電支機構或銀行合作，目前市場預期與LINE BANK合作的機率最大。

不過，對一卡通MONEY用戶來說，很多早已習慣在LINE上進行好友轉帳，明年2月雙方合約到期後，LINE好友轉帳服務也將終止，金管會已提醒一卡通在使用模式上要含有類似現在的LINE朋友轉帳模式，盡量讓消費者衝擊降到最低，未來一卡通電支用戶也可跟街口電支等其他電子支付機構互相轉帳。

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