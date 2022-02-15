與一卡通MONEY分道揚鑣　LINE好友互轉帳明年2月終止

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童政彰進一步解釋，過去一卡通MONEY用戶有兩個閘道可使用，除LINE App內的LINE Pay，還有就是舊版的LINE Pay獨立App，但隨著新版LINE Pay App上線，一卡通MONEY用戶若要繼續使用金流功能，只剩下LINE App，也就是說，一卡通MONEY用戶得先點選LINE App裡的「錢包」，進入「體驗完整LINE Pay服務」後，才能看到「一卡通MONEY」圖示。不過，目前一卡通已在開發獨立電子支付App，預計將在今年底上線，屆時儲值的金額也會同步移轉到新的App中。
至於LINE好友轉帳功能這部分，由於一卡通跟LINE Pay合約於明年2月到期，雙方正式拆夥後，因為LINE Pay只能做代收代付，在LINE App連轉帳功能都沒有，也就是說，LINE 好友之間就不能互相轉帳，要另外下載一卡通MONEY新開發的電支獨立APP，而LINE若要在平台上維持電支功能，就必須找其他電支機構或銀行合作，目前市場預期與LINE BANK合作的機率最大。
不過，對一卡通MONEY用戶來說，很多早已習慣在LINE上進行好友轉帳，明年2月雙方合約到期後，LINE好友轉帳服務也將終止，金管會已提醒一卡通在使用模式上要含有類似現在的LINE朋友轉帳模式，盡量讓消費者衝擊降到最低，未來一卡通電支用戶也可跟街口電支等其他電子支付機構互相轉帳。