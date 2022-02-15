你是哪種「眩暈」體質？ 氣血虛、代謝差、火氣大 中醫師教正確調養方式

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第三類人則是「火氣太大」，容易動怒、壓力大、緊繃，這類人火氣往上衝至頭面部，也會感覺頭暈，但表現型態與前兩者不同，火氣大的暈眩通常會感覺頭腦脹脹、昏昏，雖然不至於天旋地轉，但很難清晰思考。
氣血虛、代謝差、火氣大 如何調理可改善眩暈？
李琪中醫師提醒，如果本身屬於「氣血不足」，務必多休息、睡眠充足。飲食上要注意營養均衡，勿讓身體挨餓。也不建議過度運動，可多快走、散步。如果進行太高強度的運動，容易頭暈得更厲害。
「水液代謝不好」的族群，生活調整的重點是改善水液代謝能力，加強身體機能，因此要多注意睡眠，增加休息時間。避免吃冰涼食物如冰水、甜食等。生冷的水果、沙拉不可吃太多，一周吃1至2次即可。水份適量勿攝取過度。
「火氣太大」的族群，應減少火氣，少生氣，適度排解壓力，多運動是良好的舒壓方式，要減少炸、烤、辣和辛香料食物的攝取，同時避免熬夜，減少火氣上竄引發頭暈等症狀。
眩暈長期看不好 只吃單一中藥非解方
為何有些人長期暈眩看不好？李琪中醫師說明，體質是生活習慣日積月累所造成，無法徹底改變習慣，或正在服藥處理疾病、某些生活習慣不斷誘發眩暈。除此之外，許多人的眩暈與血壓控制不良有關，只要血壓控制得宜，有些眩暈問題可大幅緩解。
此外，雖然氣血不足是眩暈原因之一，不建議民眾自行服用單一中藥如人蔘成份的營養品來補身。李琪中醫師表示，中藥裡的人蔘大略可分為白、紅兩種，紅蔘如高麗蔘性偏溫，對亞熱帶民族而言，攝取過量反而容易上火。
如果有身體有疲倦問題，應諮詢中醫師看診對症治療，很多人同時有氣血不足、代謝不好等多重問題，只補充單一藥材並非解決之道。
年輕族群眩暈比例增 吃白米飯睡對時間有幫助
李琪中醫師表示，現代人愈來愈晚睡，再加上年輕族群工作忙碌，沒有注意飲食控制又工時太長，發生眩暈問題的比例也有所增加。門診曾有20出頭的女病人求診，因長期在冷氣房讀書而飽受暈眩所苦，經過調理才逐漸緩解，且恢復能集中注意力的良好狀態。
「我們會提醒這樣的病人，每天吃適量白米飯，避開不好消化的飲食，固定時間一定要入睡，減少白天壓力造成的身體負擔！」李琪中醫師指出，生活與工作型態也許不能馬上改變，但仍可透過藥物、作息調理改善。有眩暈發生時應尋求專業中醫師意見，以免症狀惡化，影響正常生活。
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