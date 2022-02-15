Luxgen 二月推 55 萬零利率 全車系再享萬元新春大福袋
Luxgen 特別祭出「Luxgen虎氣啦」新春優惠專案(1)，凡於2/1(二)至2/25(五)止，入主Luxgen URX樂活版、URX紳活版、U6 GT全車系，即享 55 萬分期零利率優惠(2)，並加碼再送價值二萬元以上新春大福袋(3)：包含原廠導航（價值10,000元），指定型號隔熱紙（價值11,000元），同步免費升級 PM2.5健康對策濾網(4)、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等好禮回饋。
2GameSome - 有車賞
2022-02-15 23:55:00
URX 5A智慧安全配備Luxgen 為了守護車主的用路安全，為台灣人設計了實用便利的智慧安全駕駛科技，包含：ADAS先進駕駛輔助系統、AR View⁺ System行車AR環景影像系統、AI小納自然語音、APA智駕停車輔助系統等。
線上預約來店試乘即享「限量版虎年提燈」凡於活動期間內，透過線上預約到店試乘，即可獲得精美可愛的「限量版虎年提燈」，數量有限送完為止。欲知更多車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車、到府試乘或線上賞車，更多服務請電洽客服專線0800-588-088。
- 本促銷方案實際內容由LUXGEN經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且LUXGEN經銷公司擁有最終修改與調整之權利。
- LUXGEN經銷公司及裕融企業保有分期方案審核之權利。詳情請洽全國各汽車生活館。
- 新春大福袋(URX 7人旗艦紳活版、URX 5+1樂活版不適用)內含原廠導航價值10,000元、指定型號隔熱紙價值11,000元，可自行補價差升級。福袋內容為本月領牌贈送，不得兌換購車金、現金。
- PM2.5健康對策濾網1片於交車時逕自安裝於車上。
- 極緻空力套件由全國經銷商聯合提供。
- 政府機關及專案批、標購者、租賃車不適用此購車優惠。