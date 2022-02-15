▲ Volkswagen 二月推高額分期，優惠一覽表看這裡

台灣福斯汽車 2 月各式車款之優購方案同步實施中，同時保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢全台授權經銷商。
2022年2月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：
車型
建議售價
專案內容
|22年式Polo 230TSI Life
（收訂生產）
798,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Polo 230TSI Tech
878,000元
|貸款專案：
700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值14,400元）
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Polo 230TSI Style
918,000元
|22年式Polo 230TSI Style R-Line
968,000元
|22年式T-Cross 230TSI Comfort （收訂生產）
868,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
|22年式T-Cross 230TSI Life
958,000元
|貸款專案：
800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
|22年式T-Cross 230TSI Style Design
1,048,000元
|22年式T-Cross 230 TSI Style R-Line
1,098,000元
|22年式T-Roc 280TSI Style Design
1,148,000元
|貸款專案：
800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Golf 230 eTSI Comfort （收訂生產）
968,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Golf 230 eTSI Life
1,018,000元
|22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,068,000元
|22年式Golf 280 eTSI Style
1,198,000元
|22年式Golf 280 eTSI R-Line
1,298,000元
|22年式Golf GTI
1,648,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式 Golf R
1,998,000元
|22年式Golf Variant 280 eTSI Style
1,268,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line
1,368,000元
|22年式 Golf R Variant
2,068,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Touran 280TSI Comfort （收訂生產）
1,128,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Touran 280TSI Life
1,288,000元
|22年式Touran 280TSI Style R-Line
1,478,000元
|22年式Tiguan 280TSI Life （收訂生產）
1,128,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 280TSI Elegance
1,348,000元
|貸款專案：
700,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值25,200元）。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 330TSI Elegance Premium
1,568,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 380TSI R-Line Performance
1,868,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan R
2,098,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance （收訂生產）
1,548,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium
1,648,000元
|22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance
1,948,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Arteon 330TSI Elegance
（收訂生產）
1,548,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Arteon 330TSI Elegance Premium
1,718,000元
|貸款專案：
1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值25,200元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Arteon 330TSI
R-Line
1,818,000元
|22年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance （收訂生產）
1,628,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium
1,798,000元
|22年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line
1,898,000元