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Volkswagen 二月推高額分期，優惠一覽表看這裡

▲ Volkswagen 二月推高額分期，優惠一覽表看這裡
▲ Volkswagen 二月推高額分期，優惠一覽表看這裡

2GameSome - 有車賞

2022-02-15 23:55:00

Volkswagen 全球累積訂單數較以往翻倍，至今累積超過 750,000 張，而台灣福斯汽車更貢獻 3,000 張，締造在台歷史新紀錄；台灣福斯汽車趁此氣勢，2022 年首月積極交車，車輛掛牌數超過千輛，二月購車優惠方案提供 Polo、T-Cross、T-Roc、Tiguan 與 Arteon 指定車型高額分期、低利率貸款方案，並且附有免費第五年延長保固及部分車型現金優惠折扣；而 Volkswagen 車主舊換新購車補助，依不同車型享有最高 65,000 的換購優惠。

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Polo 除入門車型 230TSI Life 以外，入主 Polo 可享最高 70 萬 36 期低利率貸款方案，和第五年延長保固（價值14,400元），自備頭款 178,000 元，就可立即擁有全速域 Level 2 駕駛輔助系統的 Polo 230TSI Tech。T-Cross（Comfort車型除外）則適用 80 萬 40 期低利率分期付款、附第五年延長保固（價值 21,600 元），消費者以頭期款 158,000 元即能擁有 T-Cross 230TSI Life，而 Tiguan 280TSI Elegance 享 70 萬 40 期低利率分期付款。

Volkswagen 車主獨享超值換購補助，舊換新最高優惠金額 65,000 元，欲換購的車主可將符合標準的 Volkswagen 乘用車出售給台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最高 65,000 元不等的購車補助金（折價金額視新購車型而定）。（舊換新優惠須符合完整收購標準，詳情請洽全台Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車授權經銷商）。

台灣福斯汽車 2 月各式車款之優購方案同步實施中，同時保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢全台授權經銷商。

20222月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：

車型

建議售價

專案內容

22年式Polo 230TSI Life

（收訂生產）

798,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Polo 230TSI Tech

878,000元

貸款專案：

700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值14,400元）

現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Polo 230TSI Style

918,000元

22年式Polo 230TSI Style R-Line

968,000元

22年式T-Cross 230TSI Comfort （收訂生產）

868,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

22年式T-Cross 230TSI Life

958,000元

貸款專案：

800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）


現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

22年式T-Cross 230TSI Style Design

1,048,000元

22年式T-Cross 230 TSI Style R-Line

1,098,000元

22年式T-Roc 280TSI Style Design

1,148,000元

貸款專案：

   800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）。


現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Golf 230 eTSI Comfort （收訂生產）

968,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Golf 230 eTSI Life

1,018,000元

22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,068,000元

22年式Golf 280 eTSI Style

1,198,000元

22年式Golf 280 eTSI R-Line

1,298,000元

22年式Golf GTI

1,648,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式 Golf R

1,998,000元

22年式Golf Variant 280 eTSI Style

1,268,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line

1,368,000元

22年式 Golf R Variant

2,068,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Touran 280TSI Comfort （收訂生產）

1,128,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元


22年式Touran 280TSI Life

1,288,000元

22年式Touran 280TSI Style R-Line

1,478,000元

22年式Tiguan 280TSI Life   （收訂生產）

1,128,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 280TSI Elegance

1,348,000元

貸款專案：

700,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值25,200元）。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 330TSI Elegance Premium

1,568,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 380TSI R-Line Performance

1,868,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan R

2,098,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance  （收訂生產）

1,548,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium

1,648,000元

22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance

1,948,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Arteon 330TSI Elegance

（收訂生產）

1,548,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Arteon 330TSI Elegance Premium

1,718,000元

貸款專案：

1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值25,200元）。


現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Arteon 330TSI

R-Line

1,818,000元

22年式Arteon Shooting Brake 330TSI  Elegance  （收訂生產）

1,628,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Arteon Shooting Brake 330TSI  Elegance Premium

1,798,000元

22年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line

1,898,000元

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