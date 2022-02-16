這款iPhone神機蘋果正式認定「過時」！之後停產沒得修
美國蘋果公司(Apple Inc.)在美國時間2/15正式公布最新一版的「過時產品」清單，這次除了有iPhone 4、4S、5、5C之外，2014年登場的一代機神iPhone 6 Plus，也入列其中，而成為「過時」產品後，也能預見iPhone 6 Plus不久後的命運，下一步就是進入「停產」階段，而iPhone 6 尚未在過時清單上。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-16 08:07:09
「過時產品」是指Apple 停止銷售超過 5 年，但未滿 7 年，在這情況下官方維修中心依然可提供維修服務，但還是要視零件庫存的供應情況而有所不同，當停止販售超過7年品項就會被列入「停產的產品」，在這階段官方將不再提供任何的硬體維修。
iPhone 6 Plus在不少果粉心中頗具份量，於2014年9月與iPhone 6 一起首次發表，5.5吋的iPhone 6 Plus是蘋果首款大螢幕iPhone，且將機身設計由直角改為圓角設計，在5.5吋iPhone 6 Plus亮相時，因與當初賈伯斯所說的「沒有人會喜歡大螢幕手機，3.5吋才是黃金尺寸。」的理念背道而馳。
Apple由庫克接手後，立即解放螢幕尺寸，迎合市場喜好，推出iPhone 6 4.7吋，iPhone 6 Plus更是加大到5.5吋，引發全球搶購，也讓喜歡大螢幕手機的Android用戶跳槽蘋果，至2020年創下全球總出貨量超過2.2億台，在開賣的時候，全球果粉熬夜排隊搶頭香，市場上更出現了黃牛炒作等現象，iPhone 6 Plus可入列iPhone系列神話之一了。
但iPhone 6 Plus除了硬體很可能無法維修之外，早在2019年iOS 13上線時，就同步宣布不再支援 iPhone 6 與 iPhone 6 Plus 的更新，所以目前的 iPhone 6 系列作業系統應該停留在iOS 12。