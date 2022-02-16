俄羅斯部分撤兵　國際油價應聲下跌

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俄羅斯國防部15日宣布，部分軍隊結束烏克蘭邊境附近的軍事訓練後，已開始撤退回要塞。國防部發言人Igor Konashenkov表示，最近撥往俄羅斯南部、西部軍事區的軍隊順利完成軍演，「今日開始透過鐵路及公路運輸，移往軍事駐防地」。
美國總統拜登(Joe Biden)15日下午發表演說，表示若衝突加溫，美國將出手捍衛北約(NATO)成員國。他說，「若俄羅斯步步進逼、我們會集結全世界的力量對抗」。他並表示，華盛頓的盟友準備實施強力制裁，打擊俄羅斯的經濟及戰略競爭力。
隨著俄烏戰情趨緩，西德州中級(WTI)原油期貨應聲重挫約3.6%，美國10年期公債殖利率則跳漲至2.04%。追蹤俄羅斯大型股的VanEck俄羅斯ETF (VanEck Russia ETF，代號為RSX)也大漲5.76%。
航空、遊輪類股大漲，能源股則因油價重挫成為最大輸家。美國航空(American Airlines)、嘉年華遊輪集團(Carnival Corp.)分別跳漲8.09%、6.65%，埃克森美孚(Exxon Mobil)、康菲石油(ConocoPhillips)逆勢下跌1.25%、2.04%。晶片類股同步走強，即將在16日盤後公布財報的輝達(Nvidia Corp.)大漲9.18%。白宮先前曾警告晶片產業分散供應鏈，以防俄羅斯為了報復而阻擋晶片關鍵原料出口美國。Direxion每日三倍做多半導體ETF (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares，代號為SOXL)應聲飆漲16.22%、收46.01美元。
LPL Financial市場策略長Ryan Detrick指出，俄烏戰情趨緩並非唯一一個激勵股市的利多，美國確診數量目前已較1月高峰大減80%，是另一個經濟將繼續重啟的正面訊號。
投資人15日拿到另一份通膨數據。最新公布的報告顯示，1月生產者物價指數(PPI)月增1% (高於經濟學家預期的0.5%)；年增率則多達9.7%。排除食物、能源及貿易服務價格的核心PPI則月增0.9%，也高於經濟學家預估的0.4%。
聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard 15日接受CNBC專訪時表示，聯準會(Fed)必須積極對抗通膨，提前移除更多寬鬆政策。他說，通膨上升程度出乎Fed原本意料，央行信譽面臨嚴重威脅，必須得對通膨數據做出反應。不過，Bullard相信Fed應能有序緊縮、不會干擾到市場。
聯邦公開市場委員會(FOMC)前次貨幣政策會議的紀錄將在本週三(16日)釋出。投資人將密切觀察記錄是否透露Fed升息動向、通膨展望，或是資產負債表的削減計畫。
State Street Global Advisors投資策略長Michael Arone說，若FOMC會議記錄顯示Fed認為他們已落後通膨曲線，投資人勢必採取防衛措施，認定央行會升更多次息、實施額外緊縮。
個股變化方面，英特爾(Intel Corp.)宣布斥資54億美元併購以色列晶圓代工廠Tower Semiconductor，股價聞訊上漲1.81%、收48.44美元。Tower Semiconductor則暴漲42.08%、收47.07美元。競爭對手台積電(2330)ADR仍勁揚3.97%、收124.52美元。
特斯拉(Tesla Inc.)在執行長馬斯克(Elon Musk)揭露，目前仍持有1.726億股自家股票、持股比例17%，比先前多持有200多萬股。特斯拉聞訊勁揚5.33%、收922.43美元。
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資料來源-MoneyDJ理財網