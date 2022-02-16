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峮峮情人節「耳鬢廝磨」親下去了　6秒放閃影片掀議

▲峮峮情人節上傳親吻短片。（圖／峮峮IG）
▲峮峮情人節上傳親吻短片。（圖／峮峮IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-16 09:49:48｜2022-02-16 09:55:16

峮峮6年前加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，因跳自家球員陳子豪應援舞爆紅，兩度登上日本少年週刊《週刊YOUN JUMP》封面人物，成為台灣史上第一人，去年跨足主持領域，今年2月底將發表個人第二本寫真。她情人節在IG放上一段「耳鬢廝磨」的親吻影片，粉絲看了直喊好羨慕。

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▲▼峮峮集甜美臉孔、火辣身材於一身。（圖／峮峮臉書）
▲峮峮集甜美臉孔、火辣身材於一身。（圖／峮峮臉書）
▲峮峮曾挑戰上空寫真。（圖／翻攝PTT）
▲峮峮曾挑戰上空寫真，第二本新作月底也將發行。（圖／翻攝PTT）
▲峮峮感情狀況備受關注。（圖／峮峮臉書）
▲峮峮感情狀況備受關注。（圖／峮峮臉書）
影片中，峮峮戴近視眼鏡，穿家居服，愛貓ANIKI頻頻用嘴巴磨蹭她的鼻頭，峮峮則蜻蜓點水式回以2次親吻，極盡寵愛如家人般的毛小孩，大票網友留言：「卡哇伊」、「一時之間不知道該羡慕貓還是羡慕人」、「好想當妳的貓啊」、「這喵也太熱情」、「跟小貓貓放閃」！

▲愛貓ANIKI磨蹭峮峮示好。（圖／峮峮IG）
▲愛貓ANIKI磨蹭峮峮示好。（圖／峮峮IG）
▲峮峮親吻ANIKI。（圖／峮峮IG）
▲峮峮親吻ANIKI。（圖／峮峮IG）
▲峮峮情人節和寵物貓「放閃」。（圖／峮峮IG）
▲峮峮情人節和寵物貓「放閃」。（圖／峮峮IG）
峮峮交往2年的舊愛小鬼（黃鴻升）前年驟逝，據《鏡週刊》報導，她對於沒能介紹男友給父母，感到相當遺憾，雖然表面上回歸工作崗位，但去年2月首訪當下坦言「心情當然還沒好啊」，不僅完全不敢看任何小鬼的影片，連手機不小心看到也會快速滑過。

▲小鬼過世後，峮峮好幾個月都不開家中電視，害怕看到男友身影。（圖／記者林敬原攝）
▲小鬼過世後，峮峮好幾個月都不開家中電視，害怕看到男友身影。（圖／記者林敬原攝）
報導指出，小鬼離開後，友人曾開玩笑表示要介紹對象，不過峮峮透露從沒想過這件事，被問到理想型則說：「我沒有特別設限外型，但希望不要比我白，要愛乾淨、獨立，不能太黏、有幽默感有耐心、MAN而且有主見。」（編輯：楊穎軒）


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