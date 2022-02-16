俄烏局勢緩！台股早盤大漲265點衝18217點、台積電漲近2%
俄羅斯入侵烏克蘭疑慮趨緩，美股大漲，台股今（16）日早盤也開高走高，一開盤就跳空上漲157.36點，站上18100點，在電子、傳產及金融股其助攻下，漲幅更擴大逾200點，盤中一度攻上18217.54點、大漲265.73點，其中台積電開盤即上漲1.89%，來到645元，目前在643元震盪，倒是油電燃氣類股在地緣政治緊張局勢稍緩之下，股價開低走低。
記者顏真真/台北報導
2022-02-16 09:35:52
俄羅斯15日宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，美股收高，其中道瓊工業指數大漲422.67點，漲1.22%，以34988.84點作收；標普500指數上揚69.4點，漲幅1.58%，收在4471.07點；以科技股為主的那斯達克指數亦大漲348.84點或2.53%，收14139.76點；費城半導體指數勁揚184.254點或5.47%，收3554.453點。
在美股大漲之下，台股今日也開高走高，以18109.17點、上漲157.36點開出，在電子、傳產及金融股齊助攻下，台股更進一步攻上18200點，一度來到18216.98點，大漲265.73點，而宣布今日起實施庫藏股的台積電，預計買自家股票1387張，每股買回區間價格介於444到960元之間，今日開盤以645元、上漲12元開出，漲幅1.89%，目前643元震盪，漲幅仍有1.58%，聯發科開盤漲30元，漲幅2.73%，股價來到1130元；鴻海開盤漲1元，漲幅0.96%，股價來到105元，大立光開盤漲45元，漲幅2.15%，股價來到2135元，聯電開盤漲1.1元，漲幅2.06%，股價來到54.6元。
就類股表現來看，今日盤中除油電燃氣股開低走低之外，電子、傳產及金融股一片紅通通，其中電子、半導體、光電、電子零組件漲幅都在1%以上，金融保險目前也有0.5%以上漲幅，而電機機械、電器電纜漲幅也在1%以上，航運股漲勢更猛超過2%。