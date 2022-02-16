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台灣燈會「青」亮點　主播群著高雄時尚大賞得獎服飾登場

▲台灣燈會開幕及閉幕活動主持人皆選擇2021高雄時尚大賞金賞作品─限時三日 ON CALL 72作品服飾(設計師林靖彬、萬予晴、楊淑慧、曾建程)。（圖／高市府青年局提供）
▲台灣燈會開幕及閉幕活動主持人皆選擇2021高雄時尚大賞金賞作品─限時三日 ON CALL 72作品服飾(設計師林靖彬、萬予晴、楊淑慧、曾建程)。（圖／高市府青年局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-02-16 18:00:00

2022台灣燈會睽違20年回到高雄，除諸多必看亮點外，主持群造型更具時尚巧思！主播徐俊相、劉方慈、張耿銘、劉品薇、翁有繼，以及台劇「茶金」聯合製作人羅亦娌，於昨(15)日開幕儀式中都穿上高雄市政府青年局「高雄時尚大賞」得獎作品登上主持台！

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▲台灣燈會點燈儀典主持人徐俊相、羅亦娌選擇2021高雄時尚大賞新秀賞─Back and Forth（設計師張雅碧、林沛玲、邱鈺茹、吳佩蓁）。（圖／高市府青年局提供）
▲台灣燈會點燈儀典主持人徐俊相、羅亦娌選擇2021高雄時尚大賞新秀賞─Back and Forth（設計師張雅碧、林沛玲、邱鈺茹、吳佩蓁）。（圖／高市府青年局提供）
青年局表示，「高雄時尚大賞」著眼於在學、甫畢業青年設計師的培育，打造新銳設計師初登場舞台。獲獎的優秀設計師魏子淵、廖家平、王建凱獲邀臺北時裝週發表新裝、謝宜庭登上倫敦時裝週新銳舞台、林昕穎進入知名設計師李維錚的品牌JENN LEE發展，青年局也協助獲獎作品設展於台灣設計展、高雄大遠百等大型展會、知名通路平台，同時成功媒合多位線上藝人、人氣KOL選為出席服裝搭配。

▲主持人張耿銘、劉方慈於台灣燈會開幕活動身著2021高雄時尚大賞金賞作品─限時三日 ON CALL 72，在本次充滿設計感的台灣燈會場域中相得益彰。（圖／高市府青年局提供）
▲主持人張耿銘、劉方慈於台灣燈會開幕活動身著2021高雄時尚大賞金賞作品─限時三日 ON CALL 72，在本次充滿設計感的台灣燈會場域中相得益彰。（圖／高市府青年局提供）
青年局局長張以理強調，要讓競賽不止於決賽！青年局積極培育時尚設計人才落地發展，持續媒合參賽作品露出、販售之媒合機會，要全力為高雄青年打造與眾不同的時尚設計履歷。特別感謝交通部觀光局高雄燈會主播群披上第二屆高雄時尚大賞獲獎作品，登上國際性舞台，力挺設計新秀！

青年局指出，「高雄時尚大賞」是南臺灣最大時尚盛典，111年度徵件即將開跑，追蹤高雄市政府青年局IG與[email protected]及高雄時尚大賞粉絲專頁以掌握最新消息！

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