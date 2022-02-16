劉德華大氣出手相助　唯獨「後悔幫了他」

劉德華出道40年，因為親民形象讓他收穫大批粉絲追隨，他重情重義，人品也是許多人敬仰的對象，大方的他對於需要幫助的人，總是不吝於伸出援手，不少大明星都受過他的幫忙，不過有一位港星，曾與劉德華合作拍片走紅，後來卻惹怒劉德華，兩人因此鬧翻，那位港星就是現在在台定居的杜汶澤。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-16 10:36:23
劉德華幫助過許多人，在張衛健走投無路時，出手相助，開了一張支票給對方，讓張衛健能度過難關；在鄭則仕欠下高額債務時，劉德華也借錢給他，還讓他來做自己的電影監製，這些都是演藝圈的佳話。
唯獨有一人，劉德華在幫助他後後悔不已，那就是港星杜汶澤，杜汶澤在拍攝《無間道》時，因為名氣不夠、收入不穩，劉德華因此把自己的豪宅借給杜汶澤住，原以為兩人關係融洽，沒想到有一次杜汶澤邀請劉德華投資電影《伊莎貝拉》續集，劉德華婉拒，兩人因此撕破臉，劉德華在一氣之下，收回借給杜汶澤住的豪宅。
對此，杜汶澤去年曾回應，當年以每個月3萬港幣（約台幣10萬元）租用劉德華的房子，並透露會與劉德華鬧翻的真正原因，其實是他不滿劉德華這幾年一直支持香港政府建造萬億人工島，「跟香港人對著幹，我才和這個人勢不兩立。」