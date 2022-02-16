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俄羅斯撤回部分軍隊　英美不買帳稱仍有入侵烏克蘭可能

▲俄羅斯國防部宣布於烏克蘭邊境駐軍已完成演習，正在進行撤離作業，不過英美則不買單，表示除非看見全面撤軍，否則烏克蘭危機仍未消弭。（圖／美聯社）
▲俄羅斯國防部宣布於烏克蘭邊境駐軍已完成演習，正在進行撤離作業，不過英美則不買單，表示除非看見全面撤軍，否則烏克蘭危機仍未消弭。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-16 10:31:22

俄羅斯國防部昨（15）日宣布，部分軍隊已完成演習，自烏克蘭邊境返回基地，儘管外界多認為烏克蘭邊境緊張事態有降溫趨勢。但美國總統拜登、英國首相強森則紛紛潑冷水表示俄羅斯仍可能入侵烏克蘭，英國外交部長也稱要「全面性撤軍」才是真的保障烏克蘭危機減緩。

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綜合《商業內幕》、《CNN》等外媒報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在聲明中表示，靠近烏克蘭邊境的俄羅斯南部、西部軍區部隊已完成演習，準備將軍備裝上火車和公路運輸工具，將陸續移防至原先部署的基地，不過全國性的大型軍演仍在進行中，俄羅斯國防部也提供俄羅斯新聞社（RIA）播出撤軍的錄影畫面，當中可以看到部分坦克與裝甲車被運上鐵路平臺貨車。

不過歐美各國顯然不買帳，美國方面日前指出俄羅斯16日可能入侵烏克蘭，俄羅斯卻在前一天高喊「演習結束」，拜登先是肯定克里姆林宮有意循外交途徑解決邊境問題的態度，但也表示尚未確認部分俄軍從烏克蘭邊境是否真的撤離，並稱「俄國入侵烏克蘭的可能性依然很高」，但美國和北約（NATO）已經做好準備，若俄羅斯真的入侵，將付出慘痛的經濟代價。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登肯定俄羅斯尋求外交途徑的意圖，但也認為沒看到全面撤軍前烏克蘭危機仍未消除。（圖／美聯社／達志影像）
英國首相強生則表示，俄羅斯、白俄羅斯與烏克蘭接壤的邊境地帶還是有許多野外醫院（field hospital）的部署，根據英國的情報有部分俄軍被遷到烏國邊境駐紮，也就是所謂的侵烏行動仍在繼續，在還沒看到克里姆林宮給居更具體的「降級計畫」與撤離潛在衝突地區證據前，西方各國仍須保持強硬態度不能鬆懈。英國外交大臣特拉絲（Liz Truss）也表示，英方需要看到俄羅斯從烏克蘭邊境「全面撤軍」，才會相信莫斯科沒有侵略的打算。

事實上蒲亭也早就為此番駐軍武嚇行動做出明確解釋，要求北約不可以繼續東擴、烏克蘭不可加入北約，由於歐美方仍堅持烏克蘭是否申請加入北約是個別國家的自主權，但尚未接受烏克蘭的申請，加上烏國總統澤倫斯基也不再堅持加入北約，隱約做出讓步妥協，烏克蘭外長庫列巴也坦言與盟友的外交努力在持續發揮作用，《紐約時報》認為此舉的確有助於滿足蒲亭在烏克蘭危機中的主要訴求，但俄國何時全面撤軍、如何繼續在國際談判桌上放下籌碼則得持續觀察。
 


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