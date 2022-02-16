支持羅智強轉戰桃園？馬英九說先決條件是這個

羅智強400公里的公投感謝之旅，今行腳到台中市大甲鎮瀾宮，前總統馬英九特別前往陪走。對於羅智強失去台北市長參選門票，是否改選其他縣市，馬英九笑回「台灣縣市蠻多的，他有興趣、有意願時，我再回答這個問題」。羅智強則強調自己只有一個目標，「就是大家一起向前行，讓國民黨贏。至於個人，我覺得不是重點」。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-16 10:43:44｜2022-02-16 10:59:20
國民黨台北市議員羅智強的400公里感謝之旅，8日清晨6點從凱道出發，今（16日）早抵達大甲鎮瀾宮時，已走了220公里，在地立委楊瓊櫻、前立委顏寬恒等人與多位藍營民代前往陪走。羅智強說，自己在宣傳反公投過程中，感受到當今台灣氛圍「很多人過去相信的是非和價值，好像都不見了，雖然感到茫然，但心中有不想放棄的念頭，不想因為無力感、挫折感就屈服，期待有個力量站出來」。他說：「這次400公里謝票就是用這種心情在走，即使輸了，仍感謝在低迷時仍沒放棄國民黨的支持者。」
針對國民黨確定台北市長不辦理初選，沉澱多日的他說，自己曾承諾臉書粉絲破100萬，就參加北市長初選，如今現在他面臨的問題，是這一場台北市長選戰，國民黨已經有心目中人選，根本沒有初選。已宣佈不競選連任的他說：「我不知道要選哪裡，我也很可能什麼都不選，下一步等著我的可能是失業。但我看透一件事，只有放下，才有辦法追求精采的人生。」
前總統馬英九隨後趕來，與眾人一起參拜媽祖、喊口號、唱國歌。他表示30幾年前民進黨自稱「黨外」，如今「黨外」角色改變，國民黨要負起為人民把關的責任。對於支持者拱羅智強參選桃園市長，媒體詢問馬英九是否支持，馬回答：「現在還沒有定嘛！先把制衡的力量建立起來，讓他發光發熱，台灣沒有制衡就沒有民主。」
馬英九說：「初選還沒開始，台灣縣市蠻多的，到時候不知怎麼發展。只要為這個國家、為台灣、為地方發展，相信大家一定會團結、堅持理念。」至於希望羅智強選桃園還是高雄市長，馬英九笑著說：「他有興趣、有意願時，我再回答這個問題。」
顏寬恒致詞時提醒，每次選舉，黨內對勝選者有很多鼓勵與加油，他希望對於參選每場選舉的戰將、同志，黨能有更多關懷和鼓勵。他表示：「國民黨現在應該扮演最好的在野黨，對於選舉，不是考慮把誰放在哪裡，而是要全盤規劃好好評估，不希望有些不好的放話或作法。」