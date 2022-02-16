中職／外野三鬼系列商品　林安可品牌設計有玄機

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2019年中職季中選秀，獅隊以第一指名選進林安可二刀流正式加盟，超鬼神成績拿下2020新人王、全壘打王、打點王及2020、2021最佳十人外野手獎項，超兇猛長打能力，球迷戲稱為統一獅外野三鬼中的鬼王，且擁有帥氣外型，成為獅隊高人氣指標球星。
Unilions「統一獅外野三鬼企劃」，GOT YOUR BACK球員品牌二部曲推出鬼王混血王子林安可專屬品牌視覺設計，Logo以安可的 A.K 字符進行發想，代表色則使用了與阿根廷國旗相同的湖水藍，展翅的雙翼象徵著安可在球技上不斷自我挑戰與突破的精神，而整體三角構圖除了代表穩定內斂的個性之外，還有球場上如星星一般帶著鋒芒閃耀的好表現，最後刻意以銳利尖角收邊隱含安可想要證明自我的企圖心。
本次專屬品牌設計過程，雖然遇到疫情影響，林安可也透過視訊方式與設計師討論，林安可表示：「面對品牌的設計規劃，以近乎苛求的心態去面對，唯有創造屬於自己喜歡的，才能讓球迷喜歡，進而了解想要傳遞的精神」。從發想、設計、修正、完成創造屬於林安可品牌視覺，經歷數十次，將於今日正式發表。
林安可表示：「這次融入線條風格設計，讓我想到阿根廷足球衣的特色，而這次設計中用ＡＫ代表我的名字，其中Ｋ的設計有翅膀的感覺，展現不斷自我挑戰與突破的精神。而這次開發商品中，最喜歡的就是Ｔ恤，主要是背後印上GRACIAS SENOR，這是媽媽常常勉勵我的一句話「感謝上天」，希望我要懂的感謝這一切。」