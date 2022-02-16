電金傳齊揚！台股大漲279點收18231點、台積電漲逾2%
俄羅斯入侵烏克蘭疑慮趨緩，美股大漲，台股今（16）日也開高走高，在電子權值股回神，加上金融、傳產類股齊助攻下，大盤指數重回萬八大關，並站上18200點，終場大漲279.66點，收在18231.47點，重回月線之上，漲幅1.56%，成交量新台幣2690.20億元。
記者顏真真/台北報導
2022-02-16 14:03:51
俄羅斯宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，美股收高，其中道瓊工業指數大漲422.67點，漲1.22%，以34988.84點作收；標普500指數上揚69.4點，漲幅1.58%，收在4471.07點；以科技股為主的那斯達克指數亦大漲348.84點或2.53%，收14139.76點；費城半導體指數勁揚184.254點或5.47%，收3554.453點。
台股今日也開高走高，以18109.17點、上漲157.36點開出後，在電子、傳產及金融股齊助攻下，不僅重返萬八大關，更站上18200點，一度來到18233.79點，大漲281.98點，其中宣布實施庫藏股的台積電，預計買自家股票1387張，每股買回區間價格介於444到960元之間，今日股價更收在當日最高646元，漲幅2.05%，市值回升至16.75兆元，聯發科、聯電、瑞昱、日月光投控、大立光、國巨等電子權值股亦有1%至2%的漲幅，台股終場亦大漲279.66點，收在18231.47點。
金融、傳產類股今日股價同步走揚，航運股終場也漲1.96%，其中華航漲幅更超過5%，萬海漲2.8%，長榮、陽明及長榮航也都有1%以上漲幅，金融股的富邦金、玉山金收盤也有1%以上漲幅，不過，反倒貿易百貨類股收跌0.49%，油電燃氣類股則在開低後翻紅，收漲0.73%。