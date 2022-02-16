法律系高材生下海拍成人片　天價收入曝光

25歲的英國成人片女星史嘉蕾（Scarlett Jones）大學時就讀法律系，在畢業典禮前沒幾天，被天主教的爸媽發現她的工作內容，一氣之下不僅拒絕參加她的畢業典禮，還從此斷了聯繫，直到發現她靠著拍攝成人片賺了不少錢，才重新恢復連絡。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-16 12:04:54
據《每日星報》報導，史嘉蕾在17歲之前，對於天主教信仰很虔誠，每周都會跟父母去教堂，她表示：「我深信我會到結婚才有性行為。」直到她後來被一位同學啟發，開始從事成人工作，先在一家脫衣舞孃俱樂部上班，大學畢業後，成為了一名全職的成人片女星。她也在網路上經營OnlyFans平台，每月進帳數千英鎊（換算約台幣10幾萬元）。
不過父母對於史嘉蕾的工作無法認同，還因此斷絕與她的聯絡，「他們有半年多沒跟我說過話，把我隔絕在他們的生活之外，真的太瘋狂了。」後來是因為父母知道她拍攝成人片賺了大錢，他們才開始跟她說話。史嘉蕾透露，對於自己選擇的職業，並沒有感到後悔，雖然擁有法律系的高學歷，但她清楚知道法律系相關職業並不適合自己，「也許一開始從事成人工作是基於叛逆心態，但我真的很喜歡，尤其是在脫衣舞俱樂部工作，那是一個非常歡笑、有趣的地方。」縱使家人不認同她的工作內容，但她認為這份工作能給她夢想的生活。