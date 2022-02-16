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百歲影帝常楓告別式　兒慟：爸媽在天上團圓了

▲影帝常楓告別式在今（16）日舉行。（圖／記者林調遜攝）
▲影帝常楓告別式在今（16）日舉行。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠/新北報導

2022-02-16 11:30:55｜2022-02-16 11:41:03

金馬影帝常楓6日在睡夢中辭世，享嵩壽100歲（實歲98歲）。常楓與妻子張遙結婚超過60年，去年愛妻逝世，常楓無法親自送別，難過說「很快會去看妳」，隔了7個月常楓隨妻子腳步離世，常楓兒子常忠漢從美國回台灣奔喪，今（16）日在告別式上哀悼：「爸爸媽媽在天上團圓了，爸爸走得很瀟灑，我們兄妹雖然不捨，但是都以他為榮。」陪伴常楓到最後的女兒常青已哭紅雙眼。

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▲常楓女兒常青（左一）、兒子常忠漢（左三）代表家屬答禮。（圖／記者林調遜攝）
▲常楓女兒常青（左一）、兒子常忠漢（右二）、義子康凱（右一）代表家屬答禮。（圖／記者林調遜攝）
▲宋楚瑜現身常楓告別式。（圖／記者林調遜攝）
▲宋楚瑜現身常楓告別式。（圖／記者林調遜攝）
▲立委蔣萬安現身常楓告別式。（圖／記者林調遜攝）
▲立委蔣萬安現身常楓告別式。（圖／記者林調遜攝）
常楓20歲在老家哈爾濱迷上演戲，一演就是一輩子，他曾是金馬獎、金鐘獎最佳男主角得主，榮獲金馬終身成就獎、金鐘特別貢獻獎，3年前他的作品《拂鄉心》在上海國際電影節，拿下金爵獎最佳男主角，以96歲高齡打破最年長影帝紀錄，他的生前遺作是導演蔡明亮短片《月亮樹》，沒有劇本，就靠常楓爐火純青的功力演出，以常楓兒子的話說，常楓是「戲劇圈的老兵」，老兵不死，只是凋零，記憶永留觀眾心中。

▲綜藝教母張小燕送別常楓。（圖／記者林調遜攝）
▲綜藝教母張小燕送別常楓。（圖／記者林調遜攝）
▲屈中恆與常楓拍戲結緣。（圖／記者林調遜攝）
▲屈中恆與常楓拍戲結緣。（圖／記者林調遜攝）
▲楊貴媚促成常楓遺作《月亮樹》與蔡明亮合作。（圖／記者林調遜攝）
▲楊貴媚促成常楓遺作《月亮樹》與蔡明亮合作。（圖／記者林調遜攝）
常楓告別式星光熠熠，親民黨主席宋楚瑜、文化部長李永得、立委蔣萬安、華視新聞台長陳雅琳、導演蔡明亮、藝人張小燕、楊貴媚、屈中恆、陶傳正、陳凱倫、張復建、勾峰、紀寶如到場送別，楊貴媚牽線蔡明亮和常楓合作，她說常楓年紀雖大，但是心態年輕，「感念他為演藝圈做了很多貢獻。」屈中恆因為拍戲和常楓結緣，近兩年時不時吃飯碰面，屈中恆說：「今天送他最後一程，希望他一路好走。」

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